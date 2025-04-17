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友達蟬聯 Touch Taiwan綠色裝潢設計獎

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
友達Touch Taiwan 2025雙展位再度獲etouch 綠色裝潢設計獎肯定；智慧顯示展位以鋁製模組系統取代傳統木作施作，並在相關裝潢物與設計使用可回收、可重複使用的材料，體現低碳與循環精神。友達/提供
友達Touch Taiwan 2025雙展位再度獲etouch 綠色裝潢設計獎肯定；智慧顯示展位以鋁製模組系統取代傳統木作施作，並在相關裝潢物與設計使用可回收、可重複使用的材料，體現低碳與循環精神。友達/提供

隨著ESG從趨勢成為規範，永續綠色理念也成為眾多展會設計重點。友達（2409）這次參與Touch Taiwan 2025，於「智慧顯示」展位及「淨零碳排與新能源」展位雙展位實現3R策略（Reduce、Reuse、Recycle），從設計源頭即納入回收循環思維，降低單次展覽造成的環境負荷，體現低碳與循環精神。友達17日宣布雙展位再度獲etouch 綠色裝潢設計獎肯定，其中，智慧顯示展位獲鑽質獎，淨零碳排與新能源展位獲銀質獎，以實際行動展現對綠色未來的承諾。

友達光電永續長古秀華表示：「友達身為永續的領航者，將綠色永續的DNA貫穿產品研發製造及員工日常環境；對外展會規劃也發揮綠色佈展理念，此次Touch Taiwan的智慧顯示展位採用模組化與輕量化材料，減少施工碳足跡，碳排放節省率高達七成；淨零碳排與新能源展位則全面採用可回收材料，並以數位化手法取代印刷輸出物，致力打造零廢棄物的綠色展區。感謝評審的高度肯定，友達將持續擴大影響力，攜手價值鏈夥伴以創新精神實踐永續承諾。」

在 2025 年Touch Taiwan智慧顯示展中，友達以3R策略於展位設計實踐永續理念：

Reduce （減量設計）：智慧顯示展位以減法設計為原則，減少一次性建材使用，如在展區高處結構，以鋁製模組系統取代傳統木作施作，大幅降低材料損耗與結構重量，並在展板、企業識別與產品說明規格牌以紙製蜂巢板製作，進一步減少碳排與資源消耗，碳排放節省率達73%。淨零碳排與新能源展位則全面採用可回收材料，包含整體採鋁柱組合結構，搭配甘蔗板呈現溫潤木質色調，並以租賃桌椅進行現場陳設，實現源頭減量。

Reuse （重複使用）：智慧顯示展位以租賃模組搭建主體結構及產品展示台，並重複使用燈殼字、燈具模組與活動道具等，資源再利用率達76%。淨零碳排與新能源展位亦採用LED螢幕、二手地毯等可重複使用材料布置；在形象燈殼字、部分展台及展品說明卡，重複使用率亦達32%，有效減少資源浪費，延長材料使用壽命。

Recycle （回收再利用）：智慧顯示展位在主要結構使用可回收、可重複使用的材料，如鋁製模組系統結構、燈具、電氣設備、展品標示與活動道具等，並依完善的分類回收系統處理，材料回收率達80%。淨零碳排與新能源展位使用的材料包含宣影布、甘蔗板、壓克力、蜂巢板等，回收再利用率達68%，促進資源永續利用，降低環境負擔。

友達憑藉深厚的顯示技術研發能量，致力打造多元場域解決方案，為人們帶來智慧便利的生活體驗，更進一步融入環保永續與循環經濟理念，透過綠色佈展宣示創新技術發展的重要成果外，並期許擴大影響利害關係人，引領產業邁步永續未來。

友達淨零碳排與新能源展位全面採用可回收材料，包含整體採鋁柱組合結構，搭配甘蔗板呈現溫潤木質色調，並以租賃桌椅進行現場陳設，實現源頭減量。友達/提供
友達淨零碳排與新能源展位全面採用可回收材料，包含整體採鋁柱組合結構，搭配甘蔗板呈現溫潤木質色調，並以租賃桌椅進行現場陳設，實現源頭減量。友達/提供

友達 碳排放

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