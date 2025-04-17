國網中心33億元標案下周決標 加速建置100 PF算力池

國科會旗下國網中心下周將舉行新一輪算力池建置案決標，總標金上看33億元，預計建置100 PF（PetaFlops）算力、2026年完成，將與數發部自建算力池結合，共同推升台灣AI產業生態系發展。國網中心目標在2029年達到480 PF算力，對於近期是否出現供過於求情況？國網中心回應，目前需求仍十分強勁，尚未出現反轉跡象。

目前台灣在全球超級電腦實測效能（RMAX）排名第11，但在TORTOIS MEDIA全球AI指數中，國家整體AI競爭力僅排名第21，於亞洲地區落後日本（第11名）、香港（第16名）、中國大陸與韓國，仍具追趕空間。為此，台灣加速擬定《人工智慧基本法》與相關子法，並擴增國家級算力池規模。數發部表示，將透過「算力、資料、人才、行銷與資金」五項政策工具，加快AI產業生態系建構。

數發部部長黃彥男指出，推動AI政策首要任務是提供足夠算力及實驗場域。今年因預算刪減，數發部改與國網中心合作，預估可支援約150項模型驗證，協助企業取得AI開發所需算力資源，並鼓勵產業多元創新。

數發部補充，目前部內擁有40片H100 GPU，國網中心則有80片，雙方將互相支援並排序調用。下半年數發部將進行徵案，並提供部分申案單位一定期間內的高優先使用權。

國網中心去年已建置16 PF算力，副主任蕭志榥表示，將於今年新增100 PF，為去年約6至7倍。整體規劃目標至2029年建置達480 PF，並配合「晶創台灣」與「大南方新矽谷」等計畫提供算力支援。他強調，目前國內需求依然強烈，算力仍明顯不足，下周將進行標案決標，若順利，預計2026年完成交付。業界透露，此次標案金額超過33億元，規格要求至少納入兩台以上GB200高效算力伺服器。

針對外界關心DeepSeek等新創導入新訓練技術，是否會減緩算力需求？國網中心回應，「短期內仍是『不夠』的聲音最大」，目前看不出有過剩風險，且算力為基礎設施之一，「等真的需要才建置，往往已來不及」。

至於在AI國際評比落後亞洲鄰國的問題，數發部主管指出，台灣的超級電腦效能排名不錯，但AI整體競爭力較弱，主因評比涵蓋法規制定與資料授權等綜合指標。目前除母法《AI基本法》外，數發部亦積極推動AI風險規範與數據授權等子法，參酌歐美經驗，期望法制完備後加速建立完整AI生態環境，推進台灣產業發展腳步。