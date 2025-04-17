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東擎科技參展CYBERSEC 2025資安大會 展示安全邊緣AI應用

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
賴清德總統參觀2025 CYBERSEC臺台資安大會。(東擎科技/提供)
賴清德總統參觀2025 CYBERSEC臺台資安大會。(東擎科技/提供)

東擎科技（ASRock Industrial）以領先的國際級工控資安防護能力的邊緣AI解決方案，受邀參展2025 CYBERSEC台灣資安大會，在「台灣資安館」AI資安應用展區，展出零信任架構的邊緣AI資安解決方案。賴清德總統在開幕式亦親臨參觀，見證東擎科技在安全邊緣AI應用的創新成果。

東擎科技提供完整工控資安防護能力的邊緣AI運算裝置，領先取得IEC 62443-4-1與IEC 62443-4-2雙重國際工控資安標準認證，並為全台首家通過 FIDO 國際組織裝置上線FDO認證（FIDO Device Onboard）的公司。現場展示方案結合與工研院合作的 FDO（FIDO Device Onboard）技術，實現邊緣 AI 裝置的自動化上線、驗證與部署流程，達成零接觸部署，有效降低人工作業風險，全面強化 AI 應用場域的資安防護。

2025 CYBERSEC台灣資安大會，東擎科技於「臺灣資安館」AI資安應用展區T0B，展示邊緣AI裝置導入東擎與工研院合作的FDO技術，實現自動化上線、驗證與部署流程。客戶啟用東擎裝置後，其可自動辨識擁有者位置，完成身分驗證並將AI應用部署至邊緣設備，達成零接觸、自動化佈署，不需仰賴人工作業並有效降低資安風險。東擎科技亦展示AI智能客服應用，透過高效能邊緣伺服器部署大型語言模型，實現即時、安全的本地運算，避免將敏感資料上傳雲端，強化隱私保護，並整合工研院AI伺服器管理解決方案，提升虛擬機管理效率，並加強整體資安防護能力。

因應歐盟即將實施的《網路韌性法案》（CRA），東擎科技提供完整工控資安防護能力的邊緣AI運算裝置，並取得IEC 62443-4-1與62443-4-2雙重國際工控資安標準認證，展現深度防禦（Defense-in-Depth）資安設計實力與強化的資安韌性。東擎科技自產品設計階段即導入資安機制，並建立完善的漏洞揭露與管理流程，展現落實資安治理的決心與能力。此舉也為CRA所強調的「預設安全」（Security by Default）原則奠定堅實的合規基礎。東擎科技以資安守護AI應用，打造完整且安全的邊緣AI解決方案，協助企業加速導入AI應用，同時強化數位轉型競爭力。

AI 伺服器 資安

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