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美管制輝達、超微輸陸晶片

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導
美國商務部指出，針對出口至中國大陸的輝達H20晶片發出新的出口許可要求，輝達表示本季將因此提列五十五億美元費用。（路透）
美國商務部指出，針對出口至中國大陸的輝達H20晶片發出新的出口許可要求，輝達表示本季將因此提列五十五億美元費用。（路透）

美國商務部再擴大晶片管制，針對出口至中國大陸的輝達H20、超微（ＡＭＤ）MI308和同等晶片，發出新的出口許可要求，輝達本季將因此提列五十五億美元費用，股價十六日早盤大跌百分之六，超微也重挫百分之五。

H20和MI308都是業者為了符合先前規定、為大陸市場打造的「降規版」。H20算力參數只有常規版H100的百分之十四左右，連網速度和頻寬也較慢，但仍是輝達在大陸銷售的最先進產品。根據估計，去年H20晶片貢獻輝達約一二○億至一五○億美元營收。

根據輝達十五日提交監管機關的文件，美國政府已通知輝達，H20晶片必須先取得許可才能出口至中國大陸，且這項規定「沒有期限」。輝達警告，一月底至四月底的今年度第一季將提列約五十五億美元費用，這筆費用與H20系列的「庫存、採購承諾及相關準備」有關。超微也提列八億美元費用。

就在輝達拋出這項利空不久後，美國商務部證實已對H20祭出管制，而且超微MI308和同等晶片也納入管制範圍。商務部發言人說：「商務部致力於按照總統的指示採取行動，維護國家和經濟安全」。官員表示，新規定是為了處理「相關產品可能被用於、或被轉至用於中國超級電腦」的疑慮。

輝達股價盤後因此重挫約百分之六，更波及輝達的亞洲供應商股價，台積電昨下跌百分之二點五一、收八五五元，日本愛德萬測試重挫逾百分之六，南韓ＳＫ海力士跌幅則超過百分之三。

美國之所以將H20和MI308納入管制範圍，原因很可能與「DeepSeek事件」及超級電腦有關。中國大陸ＡＩ新創公司DeepSeek今年初推出號稱「ＣＰ值高」又具有競爭力的ＡＩ模型R1，震撼業界，其研究就採用H20晶片。

路透二月報導，由於DeepSeek帶動對低成本ＡＩ模型的需求激增，包括騰訊、阿里巴巴和TikTok母公司字節跳動，都大幅增加對H20晶片的訂單。

另一方面，輝達表示，中國大陸可能以H20打造超級電腦，是美國政府限制該晶片出口至中國大陸的原因。位於華盛頓特區的無黨派智庫進步研究所（ＩＦＰ）指出，中國大陸企業很可能已將H20用於打造超級電腦系統。

ＩＦＰ說，「至少其中一個買家騰訊，已經以安裝H20晶片的設備訓練大型模型，這可能違反現有針對超級電腦用途的出口管制。DeepSeek用於訓練V3模型的超級電腦也可能違規」。

根據輝達年報，從營收來看，中國大陸是輝達第四大市場，僅次於美國、新加坡和台灣。輝達日前才宣布，未來四年將在美國建設價值高達五千億美元的ＡＩ基礎設施，但川普政府顯然並未因此放棄控管H20晶片。

晶片 輝達

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