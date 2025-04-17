艾司摩爾首季訂單不如預期

台積電今天舉行法說會，半導體設備大廠艾司摩爾（ＡＳＭＬ）昨天公布今年第一季財報，訂單金額不如預期，公司並示警無法量化近來接連宣布的關稅措施對半導體產業所造成的衝擊。

ＡＳＭＬ主要客戶為台積電、三星和英特爾。ＡＳＭＬ公布第一季訂單金額為卅九點四億歐元（約台幣一四七六點七億元），不如分析師預估的四十八點二億歐元，其中極紫外光微影機台訂單金額為十二億歐元。

根據ＡＳＭＬ的回應，似乎也可看出川普政府發動關稅戰後，很多企業營運都受干擾。輝達日前宣布銷往中國大陸的「降規版」H20晶片遭到美國政府管制出口的衝擊，那斯達克100期指受此影響盤勢挫跌；ＡＳＭＬ公布財報後，盤後價格也呈現下跌，並加大那斯達克100期指跌勢。

ＡＳＭＬ執行長傅凱（Christophe Fouquet）指出，「近來宣布的關稅措施，已升高總經環境的不確定性，這種情況恐怕還會動蕩一段時間。」傅凱表示，ＡＳＭＬ「目前和客戶商討」支持該公司二○二五和二○二六年仍將成長的預期。

傅凱認為，公司預估今年仍將成長的原因，主要來自ＡＩ投資。他說，目前市場轉變，將產生某些客戶比其他客戶受益更多的情況，帶動產業的上行潛力，也帶來了下行風險，公司都把這些因素納入今年營收評估範圍。

ＡＳＭＬ列出美國關稅可能對業務造成影響的幾種情況，包括新機台、設備和零組件出口到美國可能有額外的費用。財務長Roger Dassen說，另一個風險是「其他國家可能對從美國出口至當地的產品加徵關稅」。