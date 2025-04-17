台積法說前夕 半導體接連爆雷…艾司摩爾接單不如預期

半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）16日公布首季訂單金額不如預期，並示警無法量化川普政府近來接連宣布的關稅措施對半導體產業造成的衝擊。

艾司摩爾是台積電（2330）發展先進製程必備的顯影機台供應商。在美方收緊輝達、超微降規版AI晶片銷陸限制，引發市場憂心衝擊台積電接單疑慮後，艾司摩爾也爆雷，業界以「半導體業正烏雲密布」來形容當下氛圍，一切待台積電今（17）日法說會釋疑。

ASML訂單金額

艾司摩爾周三股價一度崩跌5%，拖累其他半導體股和歐股大盤。法人指出，艾司摩爾釋出負面訊息，不僅牽動台積電後市與半導體市況發展，帆宣、家登等艾司摩爾供應鏈同步警戒。

艾司摩爾表示，首季訂單金額為39.4億歐元（44.7億美元），不如彭博調查分析師預估的48.2億歐元，其中極紫外光微影（EUV）機台訂單金額為12億歐元。艾司摩爾主要客戶包括台積電和英特爾。

艾司摩爾並公布上季營收為77.4億歐元，高於去年同期的52.9億歐元，雖略低於市場預期，但落在自身預估的範圍內。

艾司摩爾執行長傅凱發布新聞稿說：「近來宣布的關稅措施，已升高總經環境不確定性，這種情況恐還會延續一段時間。」

傅凱表示，目前和客戶討論的結果，支持自身在今明兩年仍將繼續成長的預期，主要來自AI投資。艾司摩爾強調，今年營收預測仍維持在300億至350億歐元，毛利率預料介於50%至53%。

艾司摩爾並列出美國關稅可能對業務造成影響的幾種情況，包括新機台、設備和零組件出口到美國可能有額外的費用。財務長達森說，另一項風險是「其他國家可能對從美國出口至當地的產品加徵關稅」。

達森還說，把施加在艾司摩爾的關稅轉嫁給客戶會是合理之舉。他說，應該公平分配關稅負擔，意味著出口至美國的設備將承受一大部分的重擔。

艾司摩爾去年10月曾示警，在2025年，中國大陸占其淨系統銷售的比重恐降至20%，但達森16日表示，迄今為止，中國大陸市場的表現遠比預期強勁，「我們原本設在20%，後來設定在20%多一些，如今再更高一點。」