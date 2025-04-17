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台積法說前夕 半導體接連爆雷…輝達出口大陸管制加嚴

經濟日報／ 編譯葉亭均林文彬、記者鐘惠玲／綜合報導
美國擴大收緊輝達與超微降規版AI晶片銷陸政策，輝達為此將於本季提列高達55億美元費用（近新台幣1,800億元）。路透
美國擴大收緊輝達與超微降規版AI晶片銷陸政策，輝達為此將於本季提列高達55億美元費用（近新台幣1,800億元）。路透

台積電（2330）今（17）日舉行法說會前夕，大客戶輝達與超微昨（16）日驚傳爆雷。美國擴大收緊輝達與超微降規版AI晶片銷陸政策，輝達為此將於本季提列高達55億美元費用（近新台幣1,800億元），超微最多將提列8億美元費用，震撼市場。

輝達、超微都是台積電大客戶，輝達因美方新規定認列高額費用，業界研判應該是輝達認為後續銷售大陸市場更形艱難，提前認列相關損失，等於「不敢對搶食大陸AI市場再抱希望」。受相關消息衝擊，台積電昨天股價下跌2.5%，周三ADR早盤大跌逾4%；輝達、超微周三早盤股價同步重挫逾6.5%。

台積電原本預期，今年AI加速器營收貢獻將翻倍成長，法人以此估計，台積電2025年AI相關營收將至少達8,600多億元。隨著輝達、超微降規版AI晶片銷陸再度受限，法人聚焦今天台積電法說會是否調整AI訂單展望。

根據輝達15日提交給美國監管機關文件，美國政府已通知輝達，其為大陸市場設計的降規版AI晶片H20須先取得許可才能出口，而且這項規定「沒有期限」。

輝達去年全球各地區營收占比
輝達去年全球各地區營收占比

輝達警告，1月底至4月底的本年度第1季將提列55億美元費用，這筆費用與H20系列的「庫存、採購承諾及相關準備」有關。

美國商務部證實，已對H20祭出管制，而且超微MI308和同等晶片也納入管制範圍。商務部發言人說：「商務部致力於按照總統的指示採取行動，維護國家和經濟安全。」

H20和MI308都是為了符合先前規定、為中國大陸市場打造的「降規版」。H20算力參數只有常規版H100的14%左右，連網速度和頻寬也較慢，但仍是輝達在中國大陸銷售的最先進產品。根據估計，2024年H20晶片貢獻輝達約120億至150億美元營收。

業界分析，美國收緊H20和MI308銷陸管制，很可能與「DeepSeek事件」及超級電腦相關。大陸AI新創DeepSeek今年初推出號稱「CP值高」又具有競爭力的AI模型R1，震撼業界，其研究就採用H20晶片。路透2月報導，由於DeepSeek帶動對低成本AI模型的需求激增，包括騰訊、阿里巴巴和TikTok母公司字節跳動，都大幅增加對H20晶片的訂單。

AI 台積電 輝達

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