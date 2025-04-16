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外媒談美晶片設備商 每年恐損失10億美元

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電

業界估算，川普近日宣布的新一波關稅措施，可能讓美國半導體設備製造商每年損失逾10億美元。

路透引述消息人士指出，根據上周在華府與官員和議員討論的行業計算結果，美國三大晶片設備商應用材料公司（Applied Materials）、科磊（KLA）與科林研發（Lam Research），在關稅影響下，或將各自面臨約3.5億美元損失。

其他規模較小的業者如Onto Innovation，也可能增加數千萬美元的支出。這些廠商生產全球最搶手的晶片製造設備，這些設備可能需要數千個專用零件。

產業高層本周在華府與官員密集討論這項潛在損失，但此消息為首次曝光。

業界估算的損失金額，包括外銷較低階設備訂單的流失、尋找替代供應商所需的轉型成本，以及遵循新關稅規範所衍生的人事與合規開支。由於每台設備均由數十至數百種組件構成，最終遭課稅的產品與稅率仍有諸多不確定性，業界難以精確估算。與會的美國半導體產業協會人士也與政府官員就關稅問題持續對話。應材未對此回應，科磊與科林也拒絕評論。

半導體 美國 關稅

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