可成改選 市場派捲土重來

金屬機殼廠可成（2474）昨（16）日晚間公告董事候選人名單，市場派也同步釋出董事候選人名單；雙方繼去年股東會過招後，今年戰火將延伸至董事會選舉，將在今年5月27日股東會改選董事，爭奪四位董事與三位獨立董事席次，總計七席。

可成公告，公司派董事候選人名單分別是可成董事長洪水樹、總經理洪天賜、現任董事雷孟桓及郭素惠，獨立董事候選人提名曾文哲、梁從主以及詹文雄等人。

市場派以新加坡外資股東TIHIM執行長王亞倫為首，另提名黃科傑、許兆慶及林祺卫等三位獨立董事；其中，王亞倫自2023年以來就是外資股東向可成要求股利政策決定權交付股東大會的核心行動人物。

可成去年股東會時未通過上述提案。今年王亞倫以1%持股的外資股東身分提名董事候選人。

雙方董事候選人陣容各有來頭。公司派出現女性董事候選人，永昱投資提名郭素惠是現任威致鋼鐵董事長兼總經理。雷孟桓為可成董事及羅東博愛醫院決策委員；曾文哲曾任勤業眾信會計師事務所稅務部執行副總；梁從主為成大教授。詹文雄為新應材董事長兼執行長。

市場派方面，黃科傑為香港宏富產業重組公司創始合夥人，許兆慶為眾博法律事務所主持律師，林祺卫曾任新加坡特殊收購目的公司的財務長。