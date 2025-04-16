面板雙虎拚轉型 大秀新技術

「Touch Taiwan 2025」系列展昨（16）日盛大開展，面板雙虎大秀轉型肌肉，聚焦智慧客艙、Micro LED技術、AI應用及透明顯示器等領域。

友達（2409）今年率領集團企業與生態圈夥伴，以「極視界．創無限 Beyond Vision．Create the Ultimate」為主題，呼應營運核心支柱在顯示科技、智慧移動、垂直場域等三大面向，展出突破顯示技術、尺寸與型態的多項創新產品，並攜手客戶與價值鏈夥伴，帶來智慧顯示生活的落地實績，及跨智慧零售、企業、醫療等場域的多元整合解決方案。

群創在展場上大秀無限拼接、超高亮度、超高反射率、透明等卓越Micro LED顯示技術落地布局於多元應用，包含智慧零售、智慧穿戴、智慧車用等場域。同時，群創也展示次世代miniLED、節能永續InnoPaper電子紙等卓越技術，導入多項智慧顯示應用，全面勾勒未來智慧生活新面貌。群創攜子公司Car UX「和諧駕乘體驗」解決方案，並聚焦全方位反射式成像技術、獨家座艙智能顯示Smart Display+、InvisiView隱藏顯示等多項創新顯示技術，要共同搶攻智慧移動新商機。