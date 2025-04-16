面板雙虎憂下半年旺季不旺 坦言今年向好展望可能落空

面板雙虎昨（16）日同聲示警美國對等關稅衝擊面板業，群創（3481）首度透露，該公司直接／間接出貨美國比重約20%，占比不小，關稅疑慮導致客戶提前下急單，但也恐預支下半年旺季需求，導致旺季不旺；友達則坦言，白宮政策反覆，廠商很難做出正確決定，今年原本向好的展望恐落空。

顯示器相關產業年度盛會「Touch Taiwan 2025」系列展昨天開展，群創董座洪進揚、友達董事長彭双浪都率隊參展，並分別舉行記者會，洪進揚、彭双浪受訪，釋出以上訊息。

由於客戶為趕在關稅豁免結束前提前備貨，雙虎都透露出擔心需求出現「寅吃卯糧」的狀況，亦即先把貨在本季拉完了，下半年一旦關稅啟動，就沒訂單，導致傳統旺季需求不佳。

洪進揚首度透露，群創直接出貨美國市場約占8%至10%，間接出貨約占10%至15%，美國公布各國開徵的關稅稅率及時間反覆，現又因為有90天豁免期，造成原本暫停拉貨的客戶，轉向急拉訂單。讓第2季的訂單超乎預期，尚待觀察是否影響第3季的需求。

他說，群創因應搶在高額關稅實施前的急單，已經比照新冠疫情期間的做法，每周檢討得盤點各上游零組件供應現況。洪進揚坦言，目前關稅造成的影響還好。但是得密切關注未來的高關稅是否造成通膨，影響終端消費市場需求。

彭双浪則指出，美國打算向全球開徵對等關稅，又宣布暫緩90天實施，這有可能導致今年季節性需求改變。友達直接出貨到美國營收約2億美元，若由客戶端推估受到美國關稅影響大約有12%。他說，正密切關注川普政策變化以及客戶應變。

彭双浪表示，原先在年初的法說會中預估，今年市場供需往健康的方向走，並且回到正常的季節循環。但是關稅議題的不確定性，有可能造成季節性需求改變。這個現象已經從去年第4季到今年第1季客戶端提早拉貨、補庫存，至目前尚待消化庫存的現象觀察得到。

彭双浪期望關稅議題盡快入落幕，因為企業經營最怕的是不確定性，惟該有的成本確立了，企業才能做相對長短局布局因應。

他強調，後續仍要留意關稅對全球消費市場的影響，因為關稅會轉嫁到消費者身上，當物價高漲勢必影響需求。

「Touch Taiwan 2025」聚焦電子紙應用、PLP封裝技術及AI應用，展現產業最新脈動。經濟部產業技術司特別籌組創新技術館參展，攜手友達、群創、達運、聯策、誠霸、永光等多家企業，展出「面板級封裝」、「車載顯示與智慧應用」、「先進顯示材料」、「低碳顯示與綠色製造」四大領域共27項研發成果。

今年展會以 「Forward Together」為主軸，串聯三大品牌展覽「智慧顯示展」、「智慧製造展」及「電子生產製造設備展」，並集結日、美、法等十國、328家指標廠商，共使用920個攤位，攤位規模較去年成長10%。