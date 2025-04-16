亞洲生技大會7月登場 李鍾熙：今年將激盪更多區域合作

全球生技協會（BIO）與台灣生物產業發展協會共同籌辦的2025亞洲生技大會將於7月23至27日登場。亞洲生技大會主席李鍾熙16日表示，今年大會將以創新科技、投資高峰、及區域合作三大論壇為主軸，由於美國總統川普推動對等關稅政策，預料各國專家將透過今年論壇激盪更多區域合作契機。

台灣生物產業發展協會理事長劉理成表示，美國是全球生技醫藥很重要的市場，但是在美國之外全球仍有許多市場可開拓，以亞洲為例，就是全球人口最多的市場，值得生技業者重視與發展。

亞洲生技大會成為全球前三大、亞洲最大生技展會，今年展覽目前有超過900家指標公司參展、2,200個攤位，並有50國生技專業人士參與。隨著每年海內外參與人數的增多，今年大會將結合兩項Demo Day及生醫園區參訪，整體活動從五天延長至九天。

劉理成表示，今年大會主題為「掌握亞洲生技新契機」活動包括三大論壇、亞洲生技大展、商機媒合會、公司展望說明會、主題研討會等活動。隨著國內生醫新創公司增加，大會也與國家生技園區Demo Day、及比翼x北醫x秀傳Demo Day合作，成為大會系列活動，協助國內新創公司創造更多國際合作機會。

亞洲生技大會今年主場論壇將邀請的國際重磅講者，包括抗糖尿病與抗肥胖的GLP-1發現者、唐獎得主延斯·祖爾·霍斯特（Jens Juul Holst），將解析GLP-1在糖尿病治療中的革命性突破；BIO Asia Award 2024得主原丈人也將分享生技產業驅動經濟成長並創造社會價值；安進（Amgen）藥廠日本及亞太區資深副總裁My Linh Khazp將分享產業最新趨勢；全球生技媒體BioCentury總裁大衛·佛羅斯（David Flores）將探討生技市場策略與投資趨勢。

隨著併購交易成為國際生技產業趨勢，今年大會投資高峰論壇邀請安進、艾伯維、吉利德、諾和諾德、羅氏、諾華、阿斯特捷利康、第一三共、因美納（Illumina）奇異健康照護等國際大廠高階主管探討併購與技術授權議題；並邀請英國創投Syncona、美國基因檢測公司因美納旗下創投illumina Ventures、VMS集團、CoBro Ventures等50家創投與會。

區域合作論壇今年首度邀請國技生技協會聯盟（ICBA）主席克萊爾·斯肯特爾伯里（Claire Skentelbery）來台，與日本、美國、加拿大、澳洲、比利時、泰國、印度等生技協會代表討論各國生技投資、法規、商機合作等議題，而比利時、泰國更正規畫參訪團來台參與。

在展覽部分已約有2,200個攤位，900家廠商。目前前三大專區分別是CDMO（委託開發暨製造服務）、醫藥醫材、細胞及再生醫療專區。