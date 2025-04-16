虹彩光電超寬色域表現 宣告彩色電子紙全新時代來臨

全球膽固醇液晶（ChLCD）技術領導者虹彩光電（IRIS Optronics）於16日起一連三天的Touch Taiwan展會中，亮相其最新的技術成果，其中包括全球首創的超寬色域彩色電子紙顯示幕、先進的ChLCD與光電技術整合解決方案，以及可進行大尺寸拼接的模組化顯示器。這些創新技術的推出，不僅提升了顯示效能，更符合綠色環保和高效能的未來需求，象徵彩色電子紙應用將開啟全新的發展高峰。而虹彩光電的展示也標誌著「真全彩、超寬溫、零碳排」顯示技術在多元領域的廣泛應用，為智慧顯示器的未來提供了嶄新的解決方案。

突破性膽固醇液晶技術 引領全彩電子紙應用新紀元

虹彩光電的創新成果，深植於其對ChLCD技術的研發實力。虹彩光電董事長廖奇璋博士表示：「我們已經累積了200項全球專利，這些突破性技術進一步鞏固了虹彩光電在真全彩電子紙領域的領導地位。」虹彩光電不僅成功突破傳統電子紙的技術局限，更透過ChLCD與光電技術的整合，提供了符合商業需求及ESG標準的高效解決方案。這些技術不僅滿足了業界對節能、環保的需求，還具備更強大的視覺效果和應用範疇，為全球顯示產業開啟了新的未來。

超寬色域與創新整合技術 提升顯示性能與應用範圍

虹彩光電持續突破ChLCD技術的極限，進一步提升顯示效能。其超寬色域技術透過提升面板反射率與對比度，顯著改善在強光與室內環境下的顯示效果，不僅強化色彩表現，也有效降低能源消耗，實現顯示與節能的完美結合，提供了卓越的視覺體驗。今年展會中，虹彩光電展示多項創新整合技術，包括全球首發的「Ming Display 2.0」，可將ChLCD與商用LCD螢幕結合，實現電子紙節能模式與LCD動畫播放的雙重功能；另一重磅級創新「InfinityDisplay®」，則是一款內嵌太陽能發電功能的全彩零功耗顯示器，此技術結合ChLCD與商用太陽能板，不僅能反射環境光以顯示影像，亦可回收可見光以外波長的光能並轉換成電能儲存使用，無需外接電力或專業安裝，有陽光的地方即可自給自足，展現虹彩光電在永續顯示技術的堅強實力。

另一方面，虹彩光電的ChLCD技術還與紅外線攝影技術（IR Camera）進行整合，透過ChLCD的高穿透特性，將微型鏡頭巧妙隱藏於顯示面板內，使照護人員能夠遠端掌握被照護者的行為狀態，同時維持環境的自然氛圍，避免造成心理壓力或不適，提供更安心與貼心的照護體驗。

多元應用場景與大尺寸拼接模組 推動顯示技術全面升級

虹彩光電此次亦展示了大尺寸拼接模組技術，該技術專為需要大顯示面板的場景設計，能夠靈活拼接與戶外寬溫操作，滿足智慧城市及大型商業廣告等領域的需求。這一創新技術預示著未來ChLCD技術將進一步擴展應用範圍，並在多個領域中發揮關鍵作用。

此外，虹彩光電的全彩電子紙技術已突破傳統電子紙的應用限制，進一步拓展至醫美、智慧建築、智慧零售等多元領域。其高細緻顯示效果可以呈現出極為真實的皮膚質感、彩妝層次以及高品質印刷效果，極大地提升了用戶的視覺體驗。這些應用場景的拓展不僅展示了虹彩光電技術的廣泛應用前景，也凸顯了其在顯示產業中的創新領導地位。

推動 ESG 願景 創造永續的顯示未來