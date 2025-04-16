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Google 2024年廣告安全報告出爐 去年移除51億則廣告

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Google發表2024年廣告安全報告，透過AI加強對不良廣告的作為，並提升阻止詐騙份子進入生態系統的能力，以及打擊廣告詐騙。圖／美聯社
Google發表2024年廣告安全報告，透過AI加強對不良廣告的作為，並提升阻止詐騙份子進入生態系統的能力，以及打擊廣告詐騙。圖／美聯社

Google發表2024年廣告安全報告，透過AI加強對不良廣告的作為，並提升阻止詐騙份子進入生態系統的能力，以及打擊廣告詐騙。Google統計在2024年移除超過51億則廣告，限制超過91億則廣告，並停權超過3,920萬個廣告帳戶。

Google廣告安全總經理Alex Rodriguezy在官方部落格中指出，2023年，Google以使用生成式AI加速內容審查、處置違規者，強化對廣告主與發布商執行政策的能力。2024年的關鍵進展是AI不但加強了對不良廣告的作為，更提升了阻止詐騙份子進入生態系統的能力。

Google指出，當前大型語言模型（LLM）運作效率更高，去年投入大量資源改善LLM，包括為模型推出超過50項強化功能，讓大規模的政策執行更有效率、更精Google去年採取的行動中，有 97%的網頁偵測與政策執行是由Google的AI支援的模型貢獻，可以加速網站審查速度、加快營利的流程，避免廣告出現在違規的網頁上。

Google指出，去年以兩大工具阻擋廣告主的詐騙，包括利用冒用商家身分和非法付款資訊等線索，作為潛在消費者危害的預警指標，提前阻絕有害廣告被推送。2024年停權超過3,920 萬個帳戶，其中絕大多數在推送任何廣告前就已被停權。

另一工具是廣告主身分驗證，防止已被停權的不肖人士捲土重來，並提供廣告出資者的資訊透明度。該計畫目前已涵蓋超過 200個國家和地區，Google廣告目前有超過90%來自已驗證的廣告主。

Google指出，與全球反詐騙聯盟（Global Anti-Scam Alliance）共同創立新的全球訊號交換平台（Global Signal Exchange），以強化跨產業的資訊共享。例如以AI冒用公眾人物身分廣告變多，立刻組成由100多位專家組成的專責團隊，分析這些詐騙手法並制定有效的應對措施，也因此永久停權超過70萬個違規的廣告主帳戶，讓去年此類詐騙廣告的檢舉數量下降了90%。2024年封鎖或移除了4.15億則廣告，停權超過500萬個違反詐騙相關廣告政策的帳戶。

AI Google 廣告

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