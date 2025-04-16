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中光電蟬聯全球百大創新機構 勇奪Gold Panel Awards 2025傑出產品獎

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
中光電「智慧隱視顯示器」16日榮獲Gold Panel Awards 2025「傑出產品獎－材料及零組件類」，並由執行副總經理林曉菁（右三）代表受獎。中光電／提供
中光電「智慧隱視顯示器」16日榮獲Gold Panel Awards 2025「傑出產品獎－材料及零組件類」，並由執行副總經理林曉菁（右三）代表受獎。中光電／提供

光電大廠中光電（5371）16日獲頒兩項指標性的國內外創新大獎，充分展現其在技術創新與產品研發的深厚實力與全球競爭力。公司連續第二年入選科睿唯安（Clarivate）「2025全球百大創新機構（Top 100 Global Innovators™）」，再次證明其長期致力於研發投入與專利佈局的卓越表現。同日，中強光電以創新產品「智慧隱視顯示器」，勇奪Gold Panel Awards 2025「傑出產品獎－材料及零組件類」，展現其在光學元件與車載顯示技術上的領先地位。頒獎典禮由林惠姿總經理及林曉菁執行副總經理分別親自出席，見證雙喜臨門的榮耀時刻。

2025年共有13家台灣企業入選「2025全球百大創新機構」，中強光電能夠連續入選，歸功於其堅實的全球專利佈局、具市場價值的創新成果以及長期投入的前瞻研發實力。公司深耕數位顯示系統解決方案，同時積極整合人工智慧、電腦視覺、影像處理、資料科學、物聯網與雲端運算等多元技術，並結合自1992年以來累積的光學、機構、電子、熱傳與軟體等核心能力，打造涵蓋智慧顯示、無人載具等領域的創新應用，持續拓展高科技市場版圖。為達成2050淨零目標，中強光電亦將低碳思維導入產品設計與製程開發，建立產品碳足跡平台，優化設計與製程，並持續推出兼具經濟價值與環保效益的低碳創新產品，實踐綠色轉型的企業承諾。

為深化技術護城河，中光電積極建構完整的智權策略與專利制度，不僅設置專利獎勵制度，鼓勵同仁持續創新，更將專利布局與營運目標緊密結合，依據技術開發藍圖與集團策略，靈活調整全球佈局方向。至今，中強光電已於台灣、美國、中國大陸、歐洲、日本與韓國等地，累積超過3,000件有效專利，另有逾1,000件專利申請中，展現強勁的創新動能與國際競爭力。

同日，中強光電「智慧隱視顯示器」榮獲由台灣顯示器產業聯合總會主辦的Gold Panel Awards 2025「傑出產品獎－材料及零組件類」，成為該獎項三項得主之一，展現其在關鍵零組件研發上的領先地位與技術深度。Gold Panel Awards 被譽為國內顯示器產業的最高榮譽之一，評選過程嚴謹，由產學研專家依據技術創新性、產業價值、應用潛力及市場貢獻等多個面向進行專業評核。本屆「傑出產品獎」分為「面板模組類」、「材料及零組件類」及「先進設備及智慧製造類」三大類，每類僅選出3名，總計9項產品脫穎而出，競爭極為激烈。中強光電此次脫穎而出，不僅反映其卓越的創新研發實力，也進一步鞏固其在高階車用顯示領域的競爭優勢。

這次獲獎的「智慧隱視顯示器」透過電控視角切換元件、防窺膜與獨特視角控制技術，有效兼顧駕駛行車安全與乘客娛樂體驗，並以先進液晶技術精準調控光線分布與雙重防窺功能，大幅提升夜間行車的視覺安全性與使用者隱私保護。目前該產品已取得多國7項專利，成功導入於Audi 2024及2025年新車系，並於CES 2024及Electronica India 2024等國際展覽中亮相，獲得全球市場與產業專家高度評價，市場潛力可期。

中強光電強調，秉持「持續創新、永續經營」理念，未來將持續強化研發動能，結合市場需求與前瞻技術，拓展車載、顯示與高階應用領域，攜手全球頂尖品牌，共同開創智慧顯示新局，持續為國際市場帶來創新價值與解決方案。

中光電16日獲頒科睿唯安（Clarivate）「2025全球百大創新機構」，由總經理林惠姿（右）代表受獎。中光電／提供
中光電16日獲頒科睿唯安（Clarivate）「2025全球百大創新機構」，由總經理林惠姿（右）代表受獎。中光電／提供

中光電 顯示器

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