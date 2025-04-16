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睽違逾12年 南亞科私募增資4億股為限

中央社／ 新竹16日電
南亞科。圖／聯合報系資料照片
南亞科。圖／聯合報系資料照片

記憶體廠南亞科董事會今天決議辦理私募增資，以不超過4億股普通股為限，這是南亞科12年多來首度辦理私募增資。

南亞科公告指出，這次私募增資主要目的是用於投資先進記憶體製造的廠務與生產設備及前瞻技術的研究發展，或尋求與國內外廠商進行技術合作或策略聯盟機會。

南亞科上次辦理私募增資是在2012年12月發行52.94億股，籌得約新台幣90億元，主要是用於充實營運資金、償還銀行借款及改善財務體質，由大股東南亞認購。

因應部分產能轉進第2代10奈米級製程1B製程技術、新廠營建及研發和一般性資本支出等，南亞科董事會2月通過資本支出預算以不超過196億元為上限。

南亞科 增資 資本支出

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