可成去年度配息15.5元 董事候選人名單出爐…首見女性董事候選人

金屬機殼廠可成（2474）16日董事會決議去年下半年配發現金股利8元，若加計去年上半年配發現金股利7.5元，總計去年配息15.5元，若以今日收盤價196.5元計算，殖利率高達7.8%。

可成今日同步公告董事候選人名單，並首次出現女性董事候選人。可成指出，由永昱投資提名的郭素惠具備紮實的產業與經營經驗，現任威致鋼鐵董事長兼總經理，她的加入有助於強化可成董事會的決策厚度，並彰顯公司對女性領導力與多元價值的尊重與實踐。

除郭素惠外，可成本次董事候選人包含可成科技董事長洪水樹、總經理洪天賜、現任董事雷孟桓等；獨立董事候選人則提名曾文哲、梁從主以及詹文雄等人。

其中，雷孟桓為醫學專業背景，曾任台大醫院主治醫師及羅東博愛醫院副院長，現為可成董事及羅東博愛醫院決策委員，具備醫療決策與公益治理經驗，以及深厚的醫界人脈網絡。

曾文哲曾任勤業眾信會計師事務所稅務部執行副總，並擔任多家上市公司獨立董事與審計、薪酬委員，深諳財稅法規與內稽內控；梁從主現任成功大學特聘教授，並擔任國科會電力學門召集人，熟稔前瞻科技發展趨勢與跨領域技術應用。

至於詹文雄則具備國際資本市場及高科技產業背景，曾任國票華頓投信副總，現為新應材董事長兼執行長，亦為多家科技公司董事及獨立董事，並在科技產業、企業併購、創業投資等領域擁有20餘年深厚經驗，熟悉半導體與材料產業鏈，將協助可成在轉型升級與跨國布局中掌握機會。

展望未來，可成今年3月營收15.96億元，月增15.3%、年增17.7%；累計今年首季營收43.5億元，年增18.9%，業績表現持穩。展望未來，隨著客戶新品即將在第2季亮相，加上川普90天對等關稅暫緩期，有望迎來部分訂單提前拉貨，推升第2季營運有望淡季不淡。