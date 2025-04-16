馳諾瓦深耕產學合作 攜手大學培育電動車關鍵人才

為加速台灣電動車產業發展，由崑山科技大學主導的「電動車晶片模組暨充電樁研發製造人才培育基地」已於12日舉行啟用典禮與剪綵儀式。馳諾瓦科技作為重要的合作夥伴，與崑山科大簽署產學合作協議，共同打造此人才培育基地，建置全台首個ISO 9001認證充電樁智慧產線。此外，馳諾瓦科技也宣布將參與2025 E-Mobility智慧移動展，於2025年4月23日至26日於台北南港展覽館一館4F（攤位號碼 M0416）舉行的E-Mobility智慧移動展，將於會中展示完整的AC/DC智慧充電方案。

馳諾瓦科技與崑山科技大學正式簽署產學合作協議，共同建立「電動車晶片模組暨充電樁研發製造人才培育基地」。此計畫旨在加速台灣電動車產業發展，並獲得包含公信電子、台南市政府、資策會、車輛中心、格斯科技、UL Solutions資訊科技事業部與U-POWER（旭電馳科研）等40家企業的支持，共同成立「電動車產業聯盟」。

崑山科技大學校長李天祥表示，此計畫除聚焦AC/DC充電系統與氫能巴士晶片等關鍵技術外，亦提供學生赴「加拿大 MAXEME 海外實習機會」，更整合高職0+4專班、職訓、師資培訓等機制，預計三年內將培育超過120名專業學生、協助180人取得專業證照，培訓40位產業種子教師，並開設職訓課程訓練100名產業學員，進一步促成超過300萬元的技術產值，打造台灣最完整的綠能人才庫。

馳諾瓦科技董事長林飛宏說，「與崑山科大的合作已成功推動5校資源共享，未來將擴大串聯成功大學、台灣科技大學等校，共組『電動車大學端聯盟』，加速氫能安全標準制定，以支援政府2050淨零碳排目標」。該基地未來亦將年度舉辦逾10場論壇與成果展，目標製作10部永續教育推廣影片，對外傳遞綠能與淨零碳排理念。