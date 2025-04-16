快訊

比特犬緊咬柴犬狠甩畫面曝光 眾人持棍棒驅趕「兩狗雙亡」

傳陸願與美協商 但盼川普「放尊重點」…人民幣短線走升

513大停電台電4人被認定怠忽職守 懲戒結果出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

ASML公布第1季財報 在手訂單低於分析師預期

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
ASML警告無法量化近來接連宣布的關稅措施對半導體產業所造成的衝擊。路透
ASML警告無法量化近來接連宣布的關稅措施對半導體產業所造成的衝擊。路透

全球晶片微影技術領導廠商艾司摩爾 (ASML) 發布2025年第1季財報，第1季營收77億歐元，稅後純益24億歐元，毛利率54.0%，在手訂單金額為39億歐元，不如分析師預估的48.2億歐元，其中12億歐元為極紫外光（ EUV ）訂單。ASML並提出本季展望，預估營收將介於72至77億歐元間，毛利率將呈現下滑，介於50%至53%。ASML預估今年全年營收300億至350億歐元之間，毛利率約51%至53%。

ASML公布財報後，受到輝達宣布銷往中國大陸的「降規版」H20晶片遭到美國政府管制出口影響，美股盤後呈現下跌。

ASML總裁暨執行長Christophe Fouquet表示，「第1季總營收符合預期為77億歐元，毛利率為54.0%，高於指引，主要受惠於EUV的產品組合以及表現達標。第1季完成了第五台High NA EUV系統出貨，目前市場已有三家客戶採用。」

Christophe Fouquet說，「到目前為止，客戶與我們的互動支持我們看待2025與2026年為成長年的預期設定。然而，最近的關稅措施增加總體經濟環境的不確定性，預期這樣的情況將持續一段時間。如先前分享，AI仍然為產業主要成長動能。它所帶動的市場轉變中，將產生某些客戶較其他客戶受益更多的情況，因而帶動產業的上行潛力，也帶來了下行風險，我們皆將其納入2025年收入範圍評估。」

ASML預估第2季營收約72億到77億歐元，毛利率介於50%至53%之間。預估研發成本約為12億歐元，銷售與管理費用約為3億歐元。公司預估今年全年營收介於300億至350億歐元，毛利率介於51%至53%之間。」

ASML並計畫宣布2024年每股普通股配發6.4歐元的股息，年增4.9%。考慮到2024年和2025年支付的三次每股普通股1.52歐元的中期股息，將向股東大會建議支付每股普通股1.84歐元的最終股息。根據目前2022 - 2025年的股票回購計畫，ASML在第1季回購了價值約27億歐元的股份。

ASML 毛利率

延伸閱讀

美管制輝達H20晶片對陸出口 長期恐影響三星、SK海力士等韓企

被蒙在鼓裡？「一周前就得知」美國晶片新規 傳輝達未事先告知大陸客戶

輝達H20已降規為何還難逃美國管制？被DeepSeek嚇到 還與這事有關

美啟動國安調查 貿易戰擴大 晶片、藥品遇亂流

相關新聞

ASML公布第1季財報 在手訂單低於分析師預期

全球晶片微影技術領導廠商艾司摩爾 (ASML) 發布2025年第1季財報，第1季營收77億歐元，稅後純益24億歐元，毛...

Google 2024年廣告安全報告出爐 去年移除51億則廣告

Google發表2024年廣告安全報告，透過AI加強對不良廣告的作為，並提升阻止詐騙份子進入生態系統的能力，以及打擊廣告...

中光電蟬聯全球百大創新機構 勇奪Gold Panel Awards 2025傑出產品獎

光電大廠中光電（5371）16日獲頒兩項指標性的國內外創新大獎，充分展現其在技術創新與產品研發的深厚實力與全球競爭力。公...

亞洲生技大會7月23日登場 力推新創進軍國際

2025亞洲生技大會將於7月23日至27日舉辦，今年延續去年創新科技、投資高峰及區域合作3大論壇，生技展更吸引逾900家...

美限縮輝達晶片出口大陸 恐影響台廠營收？經部這樣說

美國針對出口至中國的輝達H20晶片、超微MI308和同等晶片發布新的許可要求，經濟部表示，台廠並無參與超微及輝達在中國的...

馳諾瓦深耕產學合作 攜手大學培育電動車關鍵人才

為加速台灣電動車產業發展，由崑山科技大學主導的「電動車晶片模組暨充電樁研發製造人才培育基地」已於12日舉行啟用典禮與剪綵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。