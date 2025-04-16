ASML公布第1季財報 在手訂單低於分析師預期

全球晶片微影技術領導廠商艾司摩爾 (ASML) 發布2025年第1季財報，第1季營收77億歐元，稅後純益24億歐元，毛利率54.0%，在手訂單金額為39億歐元，不如分析師預估的48.2億歐元，其中12億歐元為極紫外光（ EUV ）訂單。ASML並提出本季展望，預估營收將介於72至77億歐元間，毛利率將呈現下滑，介於50%至53%。ASML預估今年全年營收300億至350億歐元之間，毛利率約51%至53%。

ASML公布財報後，受到輝達宣布銷往中國大陸的「降規版」H20晶片遭到美國政府管制出口影響，美股盤後呈現下跌。

ASML總裁暨執行長Christophe Fouquet表示，「第1季總營收符合預期為77億歐元，毛利率為54.0%，高於指引，主要受惠於EUV的產品組合以及表現達標。第1季完成了第五台High NA EUV系統出貨，目前市場已有三家客戶採用。」

Christophe Fouquet說，「到目前為止，客戶與我們的互動支持我們看待2025與2026年為成長年的預期設定。然而，最近的關稅措施增加總體經濟環境的不確定性，預期這樣的情況將持續一段時間。如先前分享，AI仍然為產業主要成長動能。它所帶動的市場轉變中，將產生某些客戶較其他客戶受益更多的情況，因而帶動產業的上行潛力，也帶來了下行風險，我們皆將其納入2025年收入範圍評估。」

ASML預估第2季營收約72億到77億歐元，毛利率介於50%至53%之間。預估研發成本約為12億歐元，銷售與管理費用約為3億歐元。公司預估今年全年營收介於300億至350億歐元，毛利率介於51%至53%之間。」

ASML並計畫宣布2024年每股普通股配發6.4歐元的股息，年增4.9%。考慮到2024年和2025年支付的三次每股普通股1.52歐元的中期股息，將向股東大會建議支付每股普通股1.84歐元的最終股息。根據目前2022 - 2025年的股票回購計畫，ASML在第1季回購了價值約27億歐元的股份。