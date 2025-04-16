快訊

比特犬緊咬柴犬狠甩畫面曝光 眾人持棍棒驅趕「兩狗雙亡」

傳陸願與美協商 但盼川普「放尊重點」…人民幣短線走升

513大停電台電4人被認定怠忽職守 懲戒結果出爐

精英電腦董事會通過總經理異動案 由周錫昌接任

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

精英電腦（2331）16日召開臨時董事會，宣布董總辦公室周錫昌特別助理升任為總經理，此任命案即日起生效。精英電腦表示，企業永續經營並讓公司內部管理層年輕化，及為因應人工智慧科技之發展及地緣政治與關稅情勢變化所帶來的挑戰，由內部提拔熟悉產品、內部流程及深化客戶關係之周錫昌先生擔任總經理一職，發揮他擅長之策略行銷、研發、工程及運營管理等面向。

周錫昌總經理曾任職紳泰科技工控電腦研發總監、研華BDM、映泰科技協理、深圳三諾信息協理、深圳吉方科技總經理、威盛電子副總經理及精英電腦資深經理等職務，對精英電腦及整個電腦周邊產業非常了解。原陳嘉生總經理則將轉任董總辦公室擔任資深顧問一職，持續參與公司策略方向之規劃與建議。

精英電腦表示，董事會相信，在王光祥董事長、陳明星副董事長、周錫昌總經理帶領之下，公司會持續利用數位轉型優化內部營運、應對地緣政治與新興市場之製造轉型，擴大創新，讓精英觸角更多元化，並創造更強勁的營運動能。

新興市場 董事長

延伸閱讀

川普2.0美中台關係 學者：台須建更彈性的政策空間

外交部：今年CPTPP推案訴求成長繁榮凌駕地緣政治

深圳虛擬電廠商 破60家

川普關稅壓垮跨境電商 陸賣家將漲價或退出美國：幾乎沒人能生存

相關新聞

ASML公布第1季財報 在手訂單低於分析師預期

全球晶片微影技術領導廠商艾司摩爾 (ASML) 發布2025年第1季財報，第1季營收77億歐元，稅後純益24億歐元，毛...

Google 2024年廣告安全報告出爐 去年移除51億則廣告

Google發表2024年廣告安全報告，透過AI加強對不良廣告的作為，並提升阻止詐騙份子進入生態系統的能力，以及打擊廣告...

中光電蟬聯全球百大創新機構 勇奪Gold Panel Awards 2025傑出產品獎

光電大廠中光電（5371）16日獲頒兩項指標性的國內外創新大獎，充分展現其在技術創新與產品研發的深厚實力與全球競爭力。公...

亞洲生技大會7月23日登場 力推新創進軍國際

2025亞洲生技大會將於7月23日至27日舉辦，今年延續去年創新科技、投資高峰及區域合作3大論壇，生技展更吸引逾900家...

美限縮輝達晶片出口大陸 恐影響台廠營收？經部這樣說

美國針對出口至中國的輝達H20晶片、超微MI308和同等晶片發布新的許可要求，經濟部表示，台廠並無參與超微及輝達在中國的...

馳諾瓦深耕產學合作 攜手大學培育電動車關鍵人才

為加速台灣電動車產業發展，由崑山科技大學主導的「電動車晶片模組暨充電樁研發製造人才培育基地」已於12日舉行啟用典禮與剪綵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。