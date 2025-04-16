精英電腦董事會通過總經理異動案 由周錫昌接任
精英電腦（2331）16日召開臨時董事會，宣布董總辦公室周錫昌特別助理升任為總經理，此任命案即日起生效。精英電腦表示，企業永續經營並讓公司內部管理層年輕化，及為因應人工智慧科技之發展及地緣政治與關稅情勢變化所帶來的挑戰，由內部提拔熟悉產品、內部流程及深化客戶關係之周錫昌先生擔任總經理一職，發揮他擅長之策略行銷、研發、工程及運營管理等面向。
周錫昌總經理曾任職紳泰科技工控電腦研發總監、研華BDM、映泰科技協理、深圳三諾信息協理、深圳吉方科技總經理、威盛電子副總經理及精英電腦資深經理等職務，對精英電腦及整個電腦周邊產業非常了解。原陳嘉生總經理則將轉任董總辦公室擔任資深顧問一職，持續參與公司策略方向之規劃與建議。
精英電腦表示，董事會相信，在王光祥董事長、陳明星副董事長、周錫昌總經理帶領之下，公司會持續利用數位轉型優化內部營運、應對地緣政治與新興市場之製造轉型，擴大創新，讓精英觸角更多元化，並創造更強勁的營運動能。
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