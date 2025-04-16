華邦集團連續三年獲選全球百大創新機構 展現研發實力

華邦電（2344）今(16)日宣布華邦集團今年連續第三年入選科睿唯安的全球百大創新機構(Top 100 Global Innovators 2025)，此獎項的評估指標全面涵蓋了申請人的投資規模、發明的獨特性及領導地位、對第三方的影響力，及對專利分析的專注與正確性。華邦集團連續三年獲得國際評鑑機構的認可，充分展現其高品質的專利策略與持續的研發實力。

科睿唯安智慧財產權事業群總裁Gordon Samson表示，「全球發明數量自2000年來已成長80倍，在創新速度日新月異的今日，入選全球百大創新機構是一項卓越的成就。華邦集團的專利策略佈局使其穩居榜單，為關鍵市場的創新提供強而有力的保護。」

華邦集團旗下的華邦電、新唐及新唐日本等關係企業，整合全球研發團隊積極投入技術創新，並以智慧製造建構少量多樣的生產模式，運用數據科學與AI技術，持續優化生產力與製程研發，是全球少數同時擁有記憶體及邏輯積體電路之自有產品及技術的公司，從產品設計、技術研發、晶圓製造到自有品牌行銷全球，致力於提供全球客戶全方位積體電路產品及解決方案服務。近五年來，華邦集團研究發展支出占合併營收比率約在15~23%，且研發經費持續增加，顯示集團高度重視研發資源的持續投入，亦積極將研發成果轉化為專利。

華邦電表示，公司在創新管理方面，以永續貢獻與專利品質為智財政策核心，並持續布局關鍵技術之專利。隨著研發成果不斷地累積，華邦持續投入智財管理與資料管理的數位轉型，全方位記錄研發創新的軌跡，並強化機密資料管理。此外，華邦電連續兩年通過TIPS(台灣智慧財產規範)的A級驗證，除對公司治理的重視外，更彰顯公司結合營運目標進行系統化的智慧財產管理。