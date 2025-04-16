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精英電腦將參加2025台北國際電腦展 首度發表迷你電腦系列

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
精英電腦將參加2025台北國際電腦展。精英／提供
精英電腦將參加2025台北國際電腦展。精英／提供

精英（2331）將參加2025台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2025），並以全新主題「AI Plus Adventure」正式亮相，展示完整的應用解決方案與產品陣容。

本次展會，精英將首度發表最新款LIVA迷你電腦系列： LIVA Z10 PLUS，搭載最新AMD Ryzen AI 7 350 / AI 5 340處理器。 SF110-Q870，採用Intel Core Ultra處理器（LGA1851插槽），並支援最高96GB DDR5記憶體。

此外，精英也將揭曉全新一代UP系列輕薄型AI商務筆電，推出14吋與15.3吋款式，採用Snapdragon X Plus與AMD Ryzen AI 300系列處理器，專為AI運算打造。

AI 處理器

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