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元山車用訂單能見度高 全年營收看增雙位數

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
元山總經理劉賢文指出，目前車用電子訂單能見度高，全年業績表現樂觀。記者陳昱翔/攝影
元山總經理劉賢文指出，目前車用電子訂單能見度高，全年業績表現樂觀。記者陳昱翔/攝影

車用電子與生活科技系統大廠元山（6275）16日召開法說會，總經理劉賢文指出，目前公司車用電子訂單能見度高，相關產能約落在八成至滿載，估全年營收目標雙位數成長，有信心整體營運表現更勝去年。

元山去年度每股純益2.87元，今年首季營收9.86億元，年增8.7%。劉賢文表示，從目前手握的訂單來看，今年無論是車用電子業務或者高速運算IT業務都有望比去年成長，預料營運將逐季走升，下半年優於上半年。

其中，元山今年3月營收3.87億元，月增33.4%、年增16.9%，創歷史次高，成長主因來自車用風扇與高階網通IT訂單穩定挹注。劉賢文強調，上月營收亮眼的原因並非是急單，而是既有的訂單成長，但近期客戶下單的節奏確實有變快，而公司都會依照產能調度，盡力滿足客戶。

針對川普關稅戰影響，劉賢文指出，公司直接銷美的比重並不高，即使未來客戶需要公司直接將產品輸美，台灣產能也可以因應，而中國大陸生產基地則就近服務當地客戶，因此整體而言，關稅戰對公司的影響有限。

此外，元山目前正參與客戶在輝達新一代GB300 AI晶片相關的散熱技術開發，為資料中心提供高效能的散熱解決方案，先前已在台灣向客戶展示高階散熱技術，估計下半年將開始逐步貢獻業績。

產能規劃方面，元山高雄仁武廠第3季將開始進駐機台設備，預計年底前正式啟用量產，初期規劃六條車用風扇與高階IT風扇訂單，後續視訂單需求適度擴線。

至於泰國廠進度部分，劉賢文坦言，目前川普發動的關稅戰尚未有定論，因此泰國廠的計畫，短期內必須停看聽，長期來說，公司則會觀察關稅戰結果，在哪邊設廠比較有利就前往哪邊設廠。

展望未來，劉賢文表示，第2季是公司旗下家電事業的出貨旺季，再加上車用電子訂單穩健成長以及高階散熱需求持續增溫，預料營運表現有望維持不錯的動能，而下半年迎接產業傳統旺季，加上新產能陸續開出，業績將更勝上半年。

川普 營收 車用電子 關稅

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