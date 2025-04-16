亞洲生技大會7月23日登場 力推新創進軍國際

2025亞洲生技大會將於7月23日至27日舉辦，今年延續去年創新科技、投資高峰及區域合作3大論壇，生技展更吸引逾900家指標企業參與。大會主席李鍾熙說，今年結合2項Demo Day（新創演示日），強化國際對台灣生醫新創體系的關注，力推新創進軍國際市場。

2025亞洲生技大會由全球生技協會與台灣生物產業發展協會共同籌辦，台灣生物產業發展協會理事長劉理成在媒體交流會宣布，今年大會主題為「掌握亞洲生技新契機」，希望在國際局勢動盪的時候，找到生技產業成長機會。

根據展會資訊，今年除了創新科技、投資高峰及區域合作等3大論壇之外，還有亞洲生技大展、商機媒合會、公司展望說明會、主題研討會等活動。

其中，今年亞洲生技大展規劃3大專區，分別為CDMO（委託開發暨製造服務）、醫藥醫材、細胞及再生醫療專區，已有逾2200個攤位、900家廠商。

李鍾熙指出，隨著國內生醫新創公司增加，大會也與國內2大扶持生醫新創活動，「國家生技園區DemoDay」及「比翼x北醫x秀傳Demo Day」合作，成為大會系列活動，協助國內生醫新創公司透過亞洲生技大會，創造更多國際合作機會。

李鍾熙表示，今年3大論壇中的投資高峰論壇，獲得國發基金、證交所及櫃買中心支持，將透過國內外創投邀請旗下所投資的生技公司參加遴選，最終將選出30隊國內外生技公司，進行公司簡報。

區域合作論壇則是與外貿協會共同合作，首度邀請國際生技協會聯盟（ICBA）主席克萊爾．斯肯特爾伯里（Claire Skentelbery）來台，與日本、美國、加拿大、澳洲、比利時、泰國、印度等生技協會代表共同討論各國生技投資、法規、商機合作等議題。