川普關稅政策急轉彎 企業運用AI輔助精準決策迎挑戰

美國總統川普政策急轉彎，宣布對75國暫緩徵收高額關稅90天，在全球貿易局勢快速變動的背景下，企業除需在這90天的「人道走廊」中，爭取最小損失下，實現最大利益外，更面臨如何做出準確決策的巨大挑戰。為解決這一挑戰，企業也可借助AI技術，透過數據底層與AI大模型及企業知識體系的整合，使決策者能即時掌握全局，從而做出貼近市場脈動、因時制宜的決策。

鼎新數智今日舉辦「2025鼎新數智高峰年會」台北場聚焦AI發展，產官學重量級代表齊聚，共同探討智慧製造與數位轉型未來方向。包括工研院產業科技國際策略發展所所長林昭憲、新漢董事長林茂昌、群聯電子執行長室協理蔡慧貞、所羅門協理李佳運、鼎新數智製造事業群副總裁梅祥雲及數智運營方案中心總經理黃盈彰。

梅祥雲指出：「AI的導入，不是一蹴可幾的，而是從『單一場景』到『多場景交互』循序漸進的過程。」雖多數企業看好AI潛力，卻常因不知如何著手而裹足不前。數智運營方案中心總經理黃盈彰建議從「+AI」開始，逐步推進至AI代理（AI Agent）、Edge AI（邊緣AI）及實體AI（協作機器人），循序漸進釋放AI效益。

專家觀點一致認為，在面對全球經貿變局與關稅壁壘挑戰時，企業轉型已非選擇題，而是攸關生存與競爭力的關鍵行動。AI在此時也可幫上忙，例如因應關稅問題，企業可透過對話決策助理，快速掌握受影響之原物料、零組件及現有庫存等，並標示高風險產品線，進一步分析利潤、成本變動等提供決策建議。

黃盈彰分享，企業已從過去依賴單一系統，逐步走向跨平台、多來源整合的新階段。透過大數據結合大型語言模型，讓AI助理能在資料分析、語意理解與影像辨識等領域靈活運用。在這個過程中，AI的角色不再只是單純的輔助工具，更是企業營運升級的核心動能，幫助企業建構高效能且具韌性的營運體系，應對各種產業挑戰。