快訊

疑掃墓起火…男全身慘遭火吻 最後一刻手機求救成遺言

桃園擱淺海豚死前曾二度中彈 專家解剖曝驚人發現：不死也半條命

日美聯演針對台海場景？陸國防部：軍事挑釁將付出難以承受代價

聽新聞
0:00 / 0:00

華擎旗下東擎參展CYBERSEC 2025資安大會 展示邊緣 AI

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
華擎旗下東擎科技參展CYBERSEC 2025資安大會，展示安全邊緣AI應用。圖／東擎提供
華擎旗下東擎科技參展CYBERSEC 2025資安大會，展示安全邊緣AI應用。圖／東擎提供

華擎（3515）旗下東擎科技（ASRock Industrial）以領先的國際級工控資安防護能力的邊緣AI解決方案，受邀參展2025 CYBERSEC臺灣資安大會，在「臺灣資安館」AI資安應用展區，展出零信任架構的邊緣AI資安解決方案。在開幕式賴清德總統亦親臨參觀，見證東擎科技在安全邊緣AI應用的創新成果。

東擎科技提供完整工控資安防護能力的邊緣AI運算裝置，領先取得IEC 62443-4-1與IEC 62443-4-2雙重國際工控資安標準認證，並為全台首家通過 FIDO 國際組織裝置上線FDO認證（FIDO Device Onboard）的公司。現場展示方案結合與工研院合作的 FDO（FIDO Device Onboard）技術，實現邊緣 AI 裝置的自動化上線、驗證與部署流程，達成零接觸部署，有效降低人工作業風險，全面強化AI應用場域的資安防護。

2025 CYBERSEC臺灣資安大會，東擎科技於「臺灣資安館」AI資安應用展區T0B，展示了邊緣AI裝置導入東擎與工研院合作的FDO技術，實現自動化上線、驗證與部署流程。客戶啟用東擎裝置後，其可自動辨識擁有者位置，完成身分驗證並將AI應用部署至邊緣設備，達成零接觸、自動化佈署，不需仰賴人工作業並有效降低資安風險。

東擎科技亦展示AI智能客服應用，透過高效能邊緣伺服器部署大型語言模型，實現即時、安全的本地運算，避免將敏感資料上傳雲端，強化隱私保護，並整合工研院AI伺服器管理解決方案，提升虛擬機管理效率，並加強整體資安防護能力。

因應歐盟即將實施的《網路韌性法案》（CRA），東擎科技提供完整工控資安防護能力的邊緣AI運算裝置，並取得IEC 62443-4-1與62443-4-2雙重國際工控資安標準認證，展現深度防禦（Defense-in-Depth）資安設計實力與強化的資安韌性。

東擎科技自產品設計階段即導入資安機制，並建立完善的漏洞揭露與管理流程，展現落實資安治理的決心與能力。此舉也為CRA所強調的「預設安全」（Security by Default）原則奠定堅實的合規基礎。東擎科技以資安守護AI應用，打造完整且安全的邊緣AI解決方案，協助企業加速導入AI應用，同時強化數位轉型競爭力。

華擎旗下東擎科技參展CYBERSEC 2025資安大會，展示安全邊緣AI應用。圖／東擎提供
華擎旗下東擎科技參展CYBERSEC 2025資安大會，展示安全邊緣AI應用。圖／東擎提供

AI 資安 賴清德

延伸閱讀

資安人才培育計畫 15門課程模組逾2萬人次參與

Taiwan Select搶單大會23日登場 郭智輝：創造5億美元商機

經部辦搶單大會 商機163億

賴總統：打造資安國家隊 訂四年計畫

相關新聞

首場AI基本法公聽會 學者：資訊治理應上升至戰略地位

面對人工智慧技術的急遽發展，立法院教育文化委員會聯席交通委員會今召開《人工智慧基本法》公聽會，邀請產官學研界代表就法制架...

影／群創董座洪進揚：關稅暫緩實施 導致第2季急單湧入

群創（3481）董事長洪進揚16日表示，美國總統川普對等關稅宣布暫緩實施，造成原本暫停拉貨的客戶，轉向急拉訂單。讓第2季...

SEMI：去年全球半導體設備出貨金額1171億美元 創新高

SEMI （國際半導體產業協會）今 (16) 日公布 2024年全球半導體製造設備銷售總額，由 2023 年的1063 ...

華邦集團連續三年獲選全球百大創新機構 展現研發實力

華邦電（2344）今(16)日宣布華邦集團今年連續第三年入選科睿唯安的全球百大創新機構(Top 100 Global I...

精英電腦將參加2025台北國際電腦展 首度發表迷你電腦系列

精英（2331）將參加2025台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2025），並以全新主題「AI Plus ...

元山車用訂單能見度高 全年營收看增雙位數

車用電子與生活科技系統大廠元山（6275）16日召開法說會，總經理劉賢文指出，目前公司車用電子訂單能見度高，相關產能約落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。