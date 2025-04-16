Readmoo攜手元太 打造全球首款折疊彩色電子書閱讀器

全球首款可折疊彩色電子書閱讀器於16日正式在Touch Taiwan 2025展覽中亮相。這款由Readmoo讀墨電子書與全球電子紙領導廠商E Ink 元太（8069）科技攜手開發的8吋mooInk V折疊彩色電子書閱讀器，首度採用E Ink Gallery 3™彩色電子紙面板，兼具精緻俐落外型設計與全彩螢幕的舒適閱讀體驗，為數位閱讀市場帶來嶄新突破。

「我們非常高興能推出全球首款折疊彩色電子書閱讀器，」E Ink元太科技董事長李政昊表示，「E Ink致力於電子紙顯示技術的持續創新，從黑白進化至全彩，從小尺寸延伸至大尺寸面板。可折疊顯示技術更是我們多年來積極投入大量時間與經費的研發重點。今天見證到折疊彩色電子書閱讀器產品不僅只是技術的突破，更創下電子書閱讀器產品新的里程碑，期待折疊閱讀器的上市能為使用者帶來輕巧便利與視覺升級的閱讀體驗。」

Readmoo讀墨電子書執行長龐文真指出：「為讀者持續尋找更輕便、更多彩的閱讀解決方案，一直是團隊的努力的目標，很開心可以跟元太科技合作推出mooInk V。透過折疊設計，可有效縮小裝置體積，提高閱讀的隨身便利性，又能兼顧頁面可視範圍，讀者已引頸期盼多時。」

折疊技術革新 打造口袋書閱讀器

mooInk V與mooInk Pro電子紙平板系出同門，皆由源自日本Sony設計中心的 KOTOK 設計團隊操刀，設計師安富浩更曾在2018年以GVIDO MUSIC電子紙樂譜，獲得紅點與IF設計獎。

mooInk V造型以口袋書的概念打造，機身採用鋁鎂合金搭配細緻銀金屬漆，帶出低調奢華的科技時尚感。8 吋螢幕折疊後可剛好放入西裝外套或牛仔褲口袋，打開閱讀時，攤平尺寸適合閱讀文字書與漫畫、圖文書。

突破材料極限 成就可折疊電子紙

元太科技業務中心協理劉大經表示，電子紙顯示層比一般OLED厚約四倍，折疊開發門檻高，這次使用的E Ink Gallery 3彩色電子紙，歷經多種新材料開發革新、疊構優化，並通過 20萬次彎折測試，共耗費9年時間開發，成為業界首款量產級可折疊彩色電子紙面板。

mooInk V是第一台導入彎折技術（pad bending）的電子紙閱讀器產品，從內容靈魂到外觀造型設計，都是徹徹底底，完整的一本「書」，它滿足窄邊框設計需求，重量僅約在255克左右，以長邊對折，具有全開180度、90度的兩種閱讀角度，讓閱讀體驗更接近紙本書。

無藍光更護眼 全彩閱讀再升級

8 吋 mooInk V折疊彩色電子書閱讀器，是全球第一台採用E Ink Gallery 3彩色電子紙面板的閱讀器。E Ink Gallery 3在色彩飽和度、鮮豔度、對比度都相當出色，反射率亦更高，不需要閱讀燈，也能維持出色的色彩表現；對於追求無藍光體驗的消費者來說，更具明顯的優勢。此外，E Ink Gallery 3彩色技術不僅能呈現色彩飽和鮮豔的全彩內容，解析度達 300 ppi，文字顯示表現優異，螢幕更白晰，讓閱讀更舒適。

電子紙 -不傷眼、無光害的健康顯示技術

哈佛公衛學院研究指出，沒有前光的電子紙不會發出藍光傷害眼睛，使用電子紙螢幕較LCD 螢幕對眼睛達3倍健康程度。同時，電子紙是全球首個榮獲國際暗空協會認證的顯示技術，元太科技致力為智慧城市提供環境友善低碳顯示解決方案，為城市與大眾帶來節能、無光害的環境友善及視覺健康產品。