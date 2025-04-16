數發部將持續添購算力 盼協助產業加快驗證創新想法

面對AI浪潮來襲，算力成為大家關注的焦點，對此，數位發展部長黃彥男16日指出，今年AI算力池預計可以提供150家業者使用，預計明、後年持續爭取添購算力，希望增加70片以上算力，協助業者加快驗證創新想法。

數發部數產署今日舉行「AI算力池介紹記者會」，出席嘉賓包含黃彥男、政務次長林宜敬，以及國家高速網路與計算中心、評審委員代表、相關公協會等，還有坤侑科技、視旅科技、睿傳數據等3家業者代表共同出席，向外界分享AI算力申請使用成果。

黃彥男致詞時表示，數發部透過算力、資料、人才、行銷與資金五大工具，建構台灣AI生態系，由於算力非常昂貴，對新創、中小企業而言，如果初期要投資算力做概念性驗證，成本高昂，透過AI算力池，讓業者可以快速驗證實驗性想法。

黃彥男指出，數發部今年因預算刪減，無法順利增購算力，他很感謝國網中心支持，今年下半年提供輝達H100晶片約80片算力，盡力滿足產業需求。數發部持續爭取預算，希望明後年能擴充算力至70片，以協助新創產業發展。

至於今年AI算力池規劃，第1梯次的申請業者，應用領域包含醫療、製造、金融、交通與零售等領域。

數發部數產署副署長陳慧敏表示，算力是指電腦處理數據的能力，算力就像是電腦馬力，算力愈大、運算效果愈好，軟體模型可以跑更快。去年有64家業者申請通過、產生88個模型，今年第1梯次申請有54家業者通過，產生至少54個模型，預計今年5月、8月分別還會啟動第2梯次與第3梯次的申請。

今年第1梯次（截至3月7日止）有91家業者符合申請資格，共有54家業者核定通過，產生至少54個模型，業者申請類型橫跨醫療、智慧製造、金融與管理、資安、公眾事務等領域。

AI算力池審查召集人、台科大研發長陳俊良表示，今年申請的業者，應用領域包含醫療、製造、金融、交通與零售等等，象徵臺灣AI應用的無限可能；因為數發部的AI算力池為公有財，因此會將審查重點放在應用需求、技術可行性、確保是最具影響力的創新應用、對社會後續效益，以及釋放程式碼供民眾使用。

在現場坤侑科技、視旅科技、睿傳數據三家業者在現場展示AI算力池使用成果，包括AI視覺模型應用於鐵道安全監測與風險預防，保險產業專業領域語言模型系統，以及AI胸腔CT影像肺癌偵測暨X光影像病灶偵測系等，展現AI技術在各產業的創新應用與落地實績。