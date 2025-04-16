Touch Taiwan 2025盛大開幕 打造一站式科技交流平台

Touch Taiwan 2025系列展上午在南港展覽館一館盛大開幕，台灣顯示器產業聯合總會理事長柯富仁、經濟部次長賴建信、國發會副主委詹方冠等出席。

Touch Taiwan系列展是台灣上半年重要的科技盛會，因應產業趨勢，展示主題在原有的智慧顯示已跨足到智慧製造、先進設備、工業材料、新創學研、淨零碳排等領域。2025年Touch Taiwan系列展將以 「Forward Together」為主軸，串聯旗下品牌展覽「智慧顯示展」、「智慧製造展」及「電子生產製造設備展」三大展覽，展出涵蓋完整的創新技術、應用、解決方案及互動式體驗服務，打造一站式的科技交流平台。