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Touch Taiwan 2025盛大開幕 打造一站式科技交流平台

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
Touch Taiwan 2025系列展上午在南港展覽館一館盛大開幕，台灣顯示器產業聯合總會理事長柯富仁（前排右四）、經濟部次長賴建信（前排右三）、國發會副主委詹方冠（前排左四）等出席。記者曾學仁／攝影
Touch Taiwan 2025系列展上午在南港展覽館一館盛大開幕，台灣顯示器產業聯合總會理事長柯富仁（前排右四）、經濟部次長賴建信（前排右三）、國發會副主委詹方冠（前排左四）等出席。記者曾學仁／攝影

Touch Taiwan 2025系列展上午在南港展覽館一館盛大開幕，台灣顯示器產業聯合總會理事長柯富仁、經濟部次長賴建信、國發會副主委詹方冠等出席。

Touch Taiwan系列展是台灣上半年重要的科技盛會，因應產業趨勢，展示主題在原有的智慧顯示已跨足到智慧製造、先進設備、工業材料、新創學研、淨零碳排等領域。2025年Touch Taiwan系列展將以 「Forward Together」為主軸，串聯旗下品牌展覽「智慧顯示展」、「智慧製造展」及「電子生產製造設備展」三大展覽，展出涵蓋完整的創新技術、應用、解決方案及互動式體驗服務，打造一站式的科技交流平台。

展場中友達展示面板研發與製造高值化、差異化產品應用，並結合AIoT為各場域提供解決方案，整合軟硬體、雲端與服務平台，提供一站式服務，滿足多元場域應用需求，提供包含智慧移動、製造、企業、教育、零售、醫療、照護與綠色能源等場域。群創以「More than Panel 超越面板」核心，並朝「顯示器領域群」與「非顯示器領域群」升級，在「顯示器領域群」，群創垂直整合深化應用、技術效能精進，在「非顯示器領域群」，拓展車用、醫療、面板級製程先進半導體封裝等領域。

Touch Taiwan 2025系列展上午在南港展覽館一館盛大開幕，以 「Forward Together」為主軸，串聯旗下品牌展覽「智慧顯示展」、「智慧製造展」及「電子生產製造設備展」三大展覽，展出涵蓋完整的創新技術、應用、解決方案及互動式體驗服務，打造一站式的科技交流平台。記者曾學仁／攝影
Touch Taiwan 2025系列展上午在南港展覽館一館盛大開幕，以 「Forward Together」為主軸，串聯旗下品牌展覽「智慧顯示展」、「智慧製造展」及「電子生產製造設備展」三大展覽，展出涵蓋完整的創新技術、應用、解決方案及互動式體驗服務，打造一站式的科技交流平台。記者曾學仁／攝影
Touch Taiwan 2025系列展上午在南港展覽館一館盛大開幕，以 「Forward Together」為主軸，串聯旗下品牌展覽「智慧顯示展」、「智慧製造展」及「電子生產製造設備展」三大展覽，展出涵蓋完整的創新技術、應用、解決方案及互動式體驗服務，打造一站式的科技交流平台。記者曾學仁／攝影
Touch Taiwan 2025系列展上午在南港展覽館一館盛大開幕，以 「Forward Together」為主軸，串聯旗下品牌展覽「智慧顯示展」、「智慧製造展」及「電子生產製造設備展」三大展覽，展出涵蓋完整的創新技術、應用、解決方案及互動式體驗服務，打造一站式的科技交流平台。記者曾學仁／攝影
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