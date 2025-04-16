2025全球百大創新機構 工研院連續八年九度獲獎
由科睿唯安（Clarivate）公司主辦之「全球百大創新機構報告」公布2025年得獎的13家台灣機構，並與下午舉行頒獎典禮，其中工研院除了連續八年九度獲獎外，獲獎次數也居亞太研發組織之首，工研院院長劉文雄前往受獎，並表示唯有持續創新才能迎向變局。
劉文雄代表台灣得獎單位致詞時指出，面對全球局勢瞬息萬變，工研院積極規畫與實現2035技術策略與藍圖，融合AI、資安、半導體晶片、通訊及智慧感測等智慧化技術，解決產業痛點，並深化台灣競爭力，其中AI技術部分，工研院打造AI專利分析系統，運用AI技術比對專利與標準文件的關聯性與相似度，迅速掌握標準專利的技術含金量，大幅縮短人工判讀時間。
本次台灣獲獎機構除工研院外，還包括鴻海、聯發科、廣達電腦、台積電、友達光電、台達電、緯創資通、瑞昱半導體、南亞科、華邦電子、華碩、中光電。
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