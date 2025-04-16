兩因素加持 集邦估今年QD-OLED出貨占比增至73%

根據TrendForce最新研究，OLED顯示技術持續發展，帶動QD-OLED監視器(monitor)出貨量成長，預計在OLED監視器的占比將從2024年68%提升至2025年73%，展現在高階監視器領域的競爭力。受到市場需求驅動，預期未來將有更多品牌、產品線採用QD-OLED技術，以提升畫質表現與刷新率，滿足高階玩家和專業使用者的需要。

從尺寸發展趨勢分析，隨著27吋UHD新產品推出，及27吋QHD 500Hz超高刷新率監視器新品引發市場關注，這種尺寸的機型對電競與專業領域更有吸引力，也成為QD-OLED監視器市場的主要驅動力。由於產品陣容更加豐富、技術升級，預估QD-OLED在27吋機型的滲透率可望從2024年32%，成長至2025年47%。

TrendForce表示，QD-OLED技術的核心優勢為透過藍光OLED激發量子點材料，轉換為紅、綠純色光，實現更高的亮度、色彩飽和度與色域覆蓋率。RGB像素亮度提升後，監視器的畫面表現更加鮮豔與細膩。

然而，QD-OLED依賴藍光激發量子點，可能縮短使用壽命，且在純黑場景仍有環境光激發量子點發光，影響視覺效果。目前最新技術發展為增加綠色發光層以提升30%的發光效率，進一步優化能耗與畫質表現。另外，導入PICO噴墨技術能更精準沉積量子點墨水，提升像素密度140PPI，在32吋面板上實現4K解析度，有助提高QD-OLED於高階監視器市場的滲透率。

根據TrendForce「OLED面板成本報告」，發光材料和QD Film在QD-OLED成本中占比最高。新導入的噴墨技術易導致噴頭殘留20%的昂貴墨水，影響整體成本控制。現業界已開發回收殘餘墨水技術，比例可達80%，可望改善材料成本與資源利用。SDC的QD-OLED產線折舊預計2027年結束，除生產成本隨之降低，將增加產品競爭力，助益QD-OLED監視器普及，屆時，SDC將採用全新發光材料方案，解決QD-OLED面板的烙印(burn-in)問題，有效延長面板壽命。

TrendForce「OLED技術與市場分析」研究顯示，電視市場由於LCD往超大尺寸發展，及Mini LED背光具成本優勢，壓縮OLED相關產品發揮空間。不過，OLED在IT市場仍在初期發展階段，客戶採用意願高。隨著QD-OLED、WOLED兩大技術持續在亮度等規格上競爭，將有助OLED往其他非IT產品的潛在新興應用發展，如工控 、公共資訊顯示器(public information display)及近期熱門的透明顯示器滲透，拓展更多可能性。