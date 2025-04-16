PwC資誠攜手AWS、櫃買中心辦論壇 助新創企業加速成長

資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）近日聯合Amazon Web Services（AWS）及櫃買中心，共同舉辦「AI破界共創，助力新創飛躍成長」研討會。活動吸引眾多創業家與中小企業主參與，現場邀請多位專家分享新創發展趨勢與AI技術創新，激盪新創成長的新契機。

資誠創新創業服務主持會計師顏裕芳表示，資誠長期關注並支持台灣新創生態，致力提供財務、稅務與法律等專業諮詢，幫助創業者串聯資源、拓展人脈，進一步強化市場競爭力與品牌影響力。

研討會中，資誠創新創業服務協理白淵凱以「台灣新創生態圈最新洞察：創業趨勢與AI」為題進行專題演講。他指出，根據《2024台灣新創生態圈大調查》，AI與大數據連續蟬聯創業關鍵字榜首，顯示AI已深度融入新創企業的產品與營運中，超過七成新創都有導入AI技術。此外，國內AI上游技術供應商逐漸成形，顯現出台灣AI產業鏈的發展潛力。

白淵凱進一步指出，AI應用於多個產業，包括健康醫療、行銷廣告、智慧製造、零售物流與農業科技，透過影像辨識、自動化流程、智慧客服與品質檢測等技術，協助企業降低成本、提升品質與效率。而新創導入AI最熱門的三大領域為：「內容創作」（結合科技提升創意與品質）、 「行銷銷售」（精準掌握消費行為）、以及「研發設計」（加速產品開發與測試）。

AWS也在活動中分享多個AI應用的成功案例，包含國內大型企業與國際新創，皆透過AWS雲端技術成功推動創新落地、提高營收。AWS並舉辦新創專屬學習工作坊，整合政府與企業補助資源，鼓勵新創積極參與，加速創新腳步。

櫃買中心則說明，其積極配合政府推動的「中小微企業多元振興發展計畫」，透過創櫃板等資本市場工具，協助創新企業籌資、優化體質並擴大能見度，期望讓更多新創在成長階段獲得關鍵資源，促進整體經濟發展與企業交流合作。

資誠多年來深耕新創生態圈，不僅參與此次AI主題論壇，更透過「資誠創業成長加速器」提供一對一輔導與實戰資源，持續為台灣新創圈注入成長動能，打造更加成熟的創業環境。