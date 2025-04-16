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加速AI落地！ Deloitte高峰會揭三大產業轉型關鍵

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
2025 Deloitte Ecosystems & Alliances Summit（E&A Summit）活動第二天。圖／業者提供
2025 Deloitte Ecosystems & Alliances Summit（E&A Summit）活動第二天。圖／業者提供

2025 Deloitte Ecosystems & Alliances Summit（E&A高峰會）進入第二天（16日），聚焦人工智慧AI）在產業中的實際應用與挑戰。活動集結來自產官學界的領袖與專，針對「智慧政府」、「智慧製造」及「智慧金融」三大領域深入探討，為台灣企業提供具體、可落地的數位轉型策略。

高峰會開頭，針對AI打造智慧政府、平衡創新與風險成關鍵，勤業眾信資深副總簡宏偉指出，隨著AI發展快速，智慧政府成為全球趨勢，以衛福部成立三大AI中心為例，已協助推動智慧醫療等創新應用。

不過簡宏偉也強調，推動AI落地不能只靠技術，還必須有健全的數據治理架構，才能兼顧效率、隱私與透明度，尤其在跨部門協作上，如何打破資料孤島、提升整體效率，是未來政府必須面對的重要課題。

焦點二是AI智慧製造升級、從PoC走向規模化落地。勤業眾信數位轉型負責人溫紹群提到，AI正在改變製造業的角色定位，不再只是生產工具，更成為價值創造者。

溫紹群說，許多企業導入AI從小規模的概念驗證（PoC）開始，但在擴大應用時，常卡在流程整合與資源配置，這時就需要仰賴數據驅動與系統整合能力，將成功經驗複製到供應鏈甚至客戶端。他也提醒，智慧製造不是單打獨鬥，跨領域合作、共享資源，才是打造具競爭力生態圈的關鍵。

焦點三則是AI引領金融創新、生成式AI重塑客戶互動。勤業眾信資深副總簡林彥良指出，AI導入讓金融服務從傳統IT基礎架構轉向雲端發展，不僅提升彈性與效率，更能快速推出新產品、應對市場變化。

溫紹群強調，資料治理在這過程中扮演關鍵角色，能在保障客戶隱私的同時釋放AI潛力，生成式AI正在改變金融機構與客戶的互動模式，未來將持續影響服務方式與產業競爭格局。

透過三大主題的深入交流與案例分享，本屆E&A高峰會不僅提供前瞻觀點，也為企業指引了AI實踐的方向，持續協助企業在變動快速的時代中穩健轉型、走在創新的最前線。

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