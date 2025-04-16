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首場AI基本法公聽會 學者：資訊治理應上升至戰略地位

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
人工智慧基本法列為國民黨本會期優先法案，立法委員葛如鈞今舉行公聽會。記者張博瑞／攝影
人工智慧基本法列為國民黨本會期優先法案，立法委員葛如鈞今舉行公聽會。記者張博瑞／攝影

面對人工智慧技術的急遽發展，立法院教育文化委員會聯席交通委員會今召開《人工智慧基本法》公聽會，邀請產官學研界代表就法制架構、資料治理、AI倫理、產業促進與監理機制等核心議題進行討論。學者提醒，「AI主權」將是台灣發展的重點，資訊治理應該上升至國家戰略地位。

人工智慧基本法列為國民黨本會期優先法案，立法委員葛如鈞今舉行公聽會，有來自13位相關領域專家學者及19個中央部會代表的參與，多位與會者針對「開放資料」、「AI主權」議題提出關切。

陽明交大科法院特聘教授林志潔舉中美兩國的資訊治理模式為例，提醒我國的AI發展應強調主權概念，資訊治理應該上升至更高的國家戰略地位，否則未來AI服務所使用的中文語境將都來自中國大陸。

會中多位與會者皆同意，無論參照美國還是歐盟的作法，台灣都應該走出自己的路。林志潔說，在資訊治理上，中國大陸採國家高度掌握、美國則是由企業高度掌握，夾在兩大強權之中，台灣應展現AI提高到主權戰略地位的企圖，不過以目前的《人工智慧基本法》草案，都還只是原則性的宣示。

另外，林志潔也說，立法應清楚定義原則、再告知大眾如何應用，最後也要說明執行面該如何落實，目前的草案還有完備之必要。

葛如鈞指出，台灣現行著作權法被國際視為極為嚴格，對AI訓練資料蒐集的彈性不足，加上迄今尚未有明確的主責機關統籌推動AI訓練資料治理與資料庫建立，對於想打造主權AI模型的研究機構與產業界而言，極為不利，也造成現有AI服務因資料比例偏差、產生簡體覆蓋繁體的問題。

葛如鈞也說，目前草案版本僅為拋磚引玉，期待未來透過更多元的社會參與，逐步形塑出更具前瞻性與操作性的法制內容。作為教育及文化委員會召委，他將持續推動法案審查進度，並呼籲行政部門儘速提出行政院版草案，形成完善的立法配套。

另外，也有多位與會者提到「人才培育」的重要。均一教育平台董事長呂冠緯說，人工智慧基本法不應只有資料整合的目標，基本法應作為人才整體升級的支持法律，透過更深化、跨領域的需求彙整，朝向行行用AI、人人學AI，及台灣會AI的目標。

MeetAndy AI共同創辦人薛良斌提醒，目前草案提到要致力於數位平權及人才培育，但都未提到經費的來源，由政府建立人工智慧的基金，針對偏鄉、弱勢族群，提升接觸人工智慧的機會，並且必須要有成效指標。他也建議，產學研的資源應該整合，推動系統性的計畫，甚至可以建立教育資源共享平台。

首場AI基本法公聽會今登場，陽明交大科法院特聘教授林志潔提醒，「AI主權」將是台灣發展的重點，資訊治理應該上升至國家戰略地位。記者張博瑞／攝影
首場AI基本法公聽會今登場，陽明交大科法院特聘教授林志潔提醒，「AI主權」將是台灣發展的重點，資訊治理應該上升至國家戰略地位。記者張博瑞／攝影
均一教育平台董事長呂冠緯說，人工智慧基本法不應只有資料整合的目標，該基本法應作為人才整體升級的支持法律，透過更深化、跨領域的需求彙整。記者張博瑞／攝影
均一教育平台董事長呂冠緯說，人工智慧基本法不應只有資料整合的目標，該基本法應作為人才整體升級的支持法律，透過更深化、跨領域的需求彙整。記者張博瑞／攝影

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