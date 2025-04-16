快訊

不只145％！白宮最新聲明：對中國關稅增至245％

NBA／巴特勒轟38分、柯瑞包辦最後10分 勇士破附加賽魔咒搶下第7種子

德國杜絕納粹！「取消文化」竟會加速民主崩解？

對等關稅暫緩90天 面板廠：打亂季節性需求

中央社／ 台北16日電

友達董事長彭双浪今天表示，美國關稅的不確定性，打亂季節性需求，盼關稅政策盡快定案；群創董事長洪進揚則說，目前搶在高額關稅時間前的急單，已經比照疫情期間做法，週週盤點零組件供應情況，整體政經情勢不確定，現階段只能亦步亦趨，配合客戶調整。

Touch Taiwan智慧顯示展今天登場，洪進揚指出，群創直接銷美產品約占營收8至10%、間接銷美占10至15%，將觀察關稅後續是否對美通膨產生影響，客戶對關稅的成本分擔情形，由於政經情勢的不確定，現階段只能亦步亦趨，配合客戶調整。

洪進揚表示，群創因應目前搶在高額關稅實施前的急單，已經比照疫情期間的做法，每週盤點各上游零組件供應現況。

他表示，群創提供的是零件、材料，已針對客戶對關稅影響做評估，雖然關稅暫緩90天有提前拉貨訂單，但也只是下半年需求前移。

彭双浪解釋，友達銷美直接影響金額每年約2億美元，從客戶產品回推，占營收約12%；其實台灣銷美的半導體、面板都屬零件，課稅的是成品，友達銷美產品約占營收12%。

他強調，友達合併德國汽車零件大廠BHTC之後，在美洲、包括印度在內的亞洲、歐洲都有據點，可因應關稅適度調整；例如越南廠原本因課徵高稅率已暫緩出貨，但後來又豁免，便恢復出貨。

他說，去年第4季、今年第1季客戶即提前拉貨，關稅的不確定性打亂季節性需求，期盼關稅細目能盡快做出最終確定，畢竟企業經營需要確定的方向，有了關稅細目與實施時間，才能有效提出因應措施。

友達 群創 關稅

延伸閱讀

關稅戰陰霾未除！伺服器需求展現韌性 法人點名三檔潛力股

半導體關稅來了怎麼辦？00961逢低布局內需型高股息ETF

政府積極與美國談關稅 林伯豐：不必急著打前鋒

川普90天暫緩關稅時限吃緊？美財長坦言：與14國關稅談判難如期完成

相關新聞

影／群創董座洪進揚：關稅暫緩實施 導致第2季急單湧入

群創（3481）董事長洪進揚16日表示，美國總統川普對等關稅宣布暫緩實施，造成原本暫停拉貨的客戶，轉向急拉訂單。讓第2季...

輝達H20禁令 法人估影響輝達、台股供應鏈獲利

AI龍頭輝達（NVIDIA）公布，在即將公布的第1季財報中，預計將因H20晶片產品的庫存、採購承諾及相關準備金，而產生高...

輝達擬打造AI基礎設施 劉鏡清：台美發展會鎖更緊

輝達擬攜手台積電等公司，在美國打造5000億美元的人工智慧（AI）基礎設施。立委憂心將加速半導體供應鏈往美國移動，國發會...

德儀將邀友達、為升等五家合作夥伴 參加智慧移動展秀出創新技術

德州儀器（TI）將於23日至26日參加台灣國際智慧移動展（2035 E-Mobility Taiwan），展出車用電氣化...

友達董事長彭双浪：關稅不確定性 有可能導致今年季節性需求改變

友達（2409）董事長彭双浪16日表示，美國打算向全球開徵對等關稅，又宣布暫緩90天實施，這有可能導致今年季節性需求改變...

E&A Summit 第二天登場 AI 應用與跨界創新成焦點

2025 Deloitte Ecosystems & Alliances Summit（簡稱 E&A Summit）16...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。