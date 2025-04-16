關稅戰陰霾未除！伺服器需求展現韌性 法人點名三檔潛力股

近期電子硬體產業受到美國關稅政策不確定性的影響，出貨與定價秩序受到干擾，進而牽動整體市場需求。法人指出，相較於消費性產品，伺服器需求顯示出較強的韌性，包括緯穎（6669）、勤誠（8210）、川湖（2059）等，值得後市留意。

根據法人分析，多數IT硬體廠於 2025年第1季營收表現優於預期，主要受惠於美國關稅不確定性促使品牌商提前拉貨。3月伺服器供應鏈營收年增幅度明顯優於智慧型手機與PC廠商，顯示通用型伺服器與GB200伺服器的出貨動能強勁。

台廠中，包括：緯穎、華擎（3515）、廣達（2382）與川湖3月營收年增均超過70%。雖然傳統季節性因素使首季營收普遍季減，但年增率卻達雙位數，優於市場預估。

另外，關稅政策暫有利短期營運，長期仍存變數。法人指出，美國海關與邊境保衛局（CBP）於11日宣布，針對特定產品（如PC/筆電、智慧型手機、伺服器與半導體晶片）免徵對等關稅。除了免除原本的10%關稅，也免徵其他國家的對等報復性關稅。

此政策短期將有利於IT廠商，特別是iPhone供應鏈，因中國出口至美國將不再需負擔高達125%的關稅。不過，產品仍須繳交20%的基礎關稅。隨著政策變數仍未完全釐清，市場仍需關注美國政府未來一個月內可能宣佈的新一波關稅措施。

考量關稅變數，法人建議優先關注伺服器營收比重較高、受關稅風險影響較小，如緯穎、勤誠、川湖等企業超過八成營收來自伺服器領域的公司。