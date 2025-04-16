輝達H20禁令 法人估影響輝達、台股供應鏈獲利

AI龍頭輝達（NVIDIA）公布，在即將公布的第1季財報中，預計將因H20晶片產品的庫存、採購承諾及相關準備金，而產生高達55億美元的費用，引發輝達、台積電ADR在美股盤後交易、台積電（2330）現貨股價走跌，國內大型法人機構表示，輝達H20禁令不僅影響自身第1季獲利，同時還將影響台股供應鏈獲利。

外電指出，輝達已經宣布由於美國的出口管制措施，因此要認列單季55億美元與H20晶片的庫存與採購承諾等相關費用，意味輝達今年度受影響的營收約140億~180億美元營收，並影響台股相關供應鏈業績。

國內大型法人機構表示，目前輝達H20出貨已接近尾聲，美國宣布出口中國大陸H20須獲得美國政府許可後，才可放行出貨，導致輝達財報需面臨55億美元損失認列，此將稀釋第1季獲利約24%，市場共識的稅後獲利成長將下修至年成長12%。

目前中國大陸占輝達業績比重約13~14%，若扣除顯卡部分，AI營收占比估10%左右，過往歷經美國政府過去數年升級管制後，輝達皆推出符合管制規定晶片出貨，在認列相關損失後，預期後續仍會有符合管制禁令及許可的晶片出貨中國大陸。

回到台股而言，目前ODM出貨至中系CSP，以英業達（2356）為主，中系CSP約占全年營收比重約中高個位數，若後續可出貨中國大陸晶片時間因管制令而出現斷層，對今年英業達影響僅約在低至中個位數。