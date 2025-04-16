快訊

不只145％！白宮最新聲明：對中國關稅增至245％

NBA／巴特勒轟38分、柯瑞包辦最後10分 勇士破附加賽魔咒搶下第7種子

德國杜絕納粹！「取消文化」竟會加速民主崩解？

輝達H20禁令 法人估影響輝達、台股供應鏈獲利

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

AI龍頭輝達（NVIDIA）公布，在即將公布的第1季財報中，預計將因H20晶片產品的庫存、採購承諾及相關準備金，而產生高達55億美元的費用，引發輝達、台積電ADR在美股盤後交易、台積電（2330）現貨股價走跌，國內大型法人機構表示，輝達H20禁令不僅影響自身第1季獲利，同時還將影響台股供應鏈獲利。

外電指出，輝達已經宣布由於美國的出口管制措施，因此要認列單季55億美元與H20晶片的庫存與採購承諾等相關費用，意味輝達今年度受影響的營收約140億~180億美元營收，並影響台股相關供應鏈業績。

國內大型法人機構表示，目前輝達H20出貨已接近尾聲，美國宣布出口中國大陸H20須獲得美國政府許可後，才可放行出貨，導致輝達財報需面臨55億美元損失認列，此將稀釋第1季獲利約24%，市場共識的稅後獲利成長將下修至年成長12%。

目前中國大陸占輝達業績比重約13~14%，若扣除顯卡部分，AI營收占比估10%左右，過往歷經美國政府過去數年升級管制後，輝達皆推出符合管制規定晶片出貨，在認列相關損失後，預期後續仍會有符合管制禁令及許可的晶片出貨中國大陸。

回到台股而言，目前ODM出貨至中系CSP，以英業達（2356）為主，中系CSP約占全年營收比重約中高個位數，若後續可出貨中國大陸晶片時間因管制令而出現斷層，對今年英業達影響僅約在低至中個位數。

晶片 輝達

延伸閱讀

不漲價和你共體時艱！八方雲集逆勢創兩年新高

台股挫400點跌破19500點 軍工股表現搶眼

輝達H20已降規為何還難逃美國管制？被DeepSeek嚇到 還與這事有關

投顧：關稅不確定性未除 台積電法說牽動台股走勢

相關新聞

影／群創董座洪進揚：關稅暫緩實施 導致第2季急單湧入

群創（3481）董事長洪進揚16日表示，美國總統川普對等關稅宣布暫緩實施，造成原本暫停拉貨的客戶，轉向急拉訂單。讓第2季...

輝達H20禁令 法人估影響輝達、台股供應鏈獲利

AI龍頭輝達（NVIDIA）公布，在即將公布的第1季財報中，預計將因H20晶片產品的庫存、採購承諾及相關準備金，而產生高...

輝達擬打造AI基礎設施 劉鏡清：台美發展會鎖更緊

輝達擬攜手台積電等公司，在美國打造5000億美元的人工智慧（AI）基礎設施。立委憂心將加速半導體供應鏈往美國移動，國發會...

德儀將邀友達、為升等五家合作夥伴 參加智慧移動展秀出創新技術

德州儀器（TI）將於23日至26日參加台灣國際智慧移動展（2035 E-Mobility Taiwan），展出車用電氣化...

友達董事長彭双浪：關稅不確定性 有可能導致今年季節性需求改變

友達（2409）董事長彭双浪16日表示，美國打算向全球開徵對等關稅，又宣布暫緩90天實施，這有可能導致今年季節性需求改變...

E&A Summit 第二天登場 AI 應用與跨界創新成焦點

2025 Deloitte Ecosystems & Alliances Summit（簡稱 E&A Summit）16...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。