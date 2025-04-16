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輝達擬打造AI基礎設施 劉鏡清：台美發展會鎖更緊

中央社／ 台北16日電

輝達擬攜手台積電等公司，在美國打造5000億美元的人工智慧（AI）基礎設施。立委憂心將加速半導體供應鏈往美國移動，國發會主委劉鏡清表示，此事正好說明台美供應鏈完美結合，對台商而言，是可取得的巨大商機，未來台美發展會鎖更緊。

路透社報導，人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）表示，計劃與台積電等公司合作，未來4年在美國打造價值高達5000億美元（約新台幣16兆元）的AI基礎設施。

劉鏡清今天赴立法院經委會進行報告，國民黨立委謝衣鳯質詢時指出，輝達擴大在美國投資，將在美國建置約5000億美元的AI基礎設施，是否加速半導體供應鏈向美國移動，連中下游都帶過去。

劉鏡清表示，這正好說明台灣與美國供應鏈一體，輝達投資美國將增加商業機會，因為投資是手段、是過程，要達到的目的是取得商機，而5000億美元對台商而言，是可取得的巨大商機，「我們很正向看這件事」。

劉鏡清進一步說明，產業跟著商業機會走，不會造成技術流失，台灣過去30、40年的全球化過程中，都已經有經驗，每個企業都有獨到方式守住機密，畢竟這是商業生命。

輝達大手筆投資美國，謝衣鳯關切是否導致對台投資暫緩，劉鏡清則說，從此案可以看出，台商跟輝達供應鏈整合「相當完美」，此投資案是讓彼此未來發展鎖得更緊，也會更有未來。

美國 輝達

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