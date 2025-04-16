德儀將邀友達、為升等五家合作夥伴 參加智慧移動展秀出創新技術

德州儀器（TI）將於23日至26日參加台灣國際智慧移動展（2035 E-Mobility Taiwan），展出車用電氣化、ADAS、及電源管理三大關鍵領域之創新。此外，德州儀器台灣與南亞業務總經理馮偉意將參與「智駕共創．馳騁新局」論壇，分享TI的創新車用電子與電源管理解決方案，如何協助車廠打造更安全、更智慧的駕駛體驗。

「汽車產業正迎來前所未有的變革，現今的汽車不再只是交通工具，更逐漸成為智慧生活的一部分。」德州儀器台灣、日本、南韓及南亞總裁李原榮表示，作為類比與嵌入式處理半導體的領導供應商，TI長期致力於協助汽車製造商在電動化與自駕車等新興技術領域持續創新，為使用者打造更安全、更便利的駕駛體驗。

TI將於展會中展示多項最新技術，包括：全新毫米波雷達感測器，具備前雷達與角雷達的先進偵測能力，滿足ADAS應用日益提升的需求。TDA4VH-Q1 Arm® 架構處理器，具備高效能運算與深度學習能力，適用於影像、視覺、雷達、感測器整合與邊緣AI等多元應用。多樣智慧控制解決方案，能強化駕駛體驗，並提升車輛與周遭環境的互動，包含車門馬達控制、尾燈感測、動態地面投影，以及運用藍牙®通道探測技術，實現高精度、低成本的測距功能，打造更安全的車輛進入控制。

TI並與汽車領域的多家企業夥伴合作，展示多元的汽車終端應用，聚焦TI的類比與嵌入式處理技術，如何協助各領域的企業夥伴實現新一代智慧化、電氣化與自動駕駛創新應用。

在TI的展覽攤位中，參與的合作夥伴展示的項目如下：友達光電（AUO）展示車用AmLED Display HMI一體化顯示方案。為升電裝（CUB）、佐臻科技（Jorjin）、金寶電子（Kinpo）、啓碁科技（WNC）分別展示多種車用雷達應用。高達能源科技（Gotech Energy）展出輕型電動車電源管理系統。天勤光電（TQ Optoelectronics）展出車用動態地面投影技術。同致電子（TungThih Electronic）展示自動停車單元。