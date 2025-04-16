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劉鏡清：AI是新護國神山 矽光子量子是長期發展重點

中央社／ 台北16日電

全球經貿秩序正在改寫，國發會主委劉鏡清表示，人工智慧（AI）已經是新的護國神山，接下來有兩大任務，一是強化既有護國神山韌性，二是規劃更多護國神山，其中矽光子、量子產業、自主化機器人等3大產業，是長期發展重點。

劉鏡清今天赴立法院經濟委員會進行報告，民進黨立委林岱樺質詢，各界將台積電視為台灣的護國神山，但國際局勢動盪，政府是否有打造下個護國神山產業的規劃。

劉鏡清說明，政府現在有兩大重點，一是強化既有護國神山韌性，如半導體產業的特用化學，以及零組件、設備部分；第二，規劃更多護國神山產業。

劉鏡清表示，台灣現在已經有多個護國神山，AI是新的護國神山，ICT產業也是；評斷護國神山產業有兩大面向，一是產業是否具備國際競爭力，如果已具備國際競爭力，又有一定市占率，就會視為重點產業，以此為發展目標，擴大其全球市占率。

至於長期發展策略，劉鏡清說明，考量技術面，會將矽光子、量子產業、自主化機器人3大產業，列為未來長期發展對象。

對於美國總統川普掀起關稅戰，台廠經營面臨更大挑戰，劉鏡清指出，政府會協助台商調整海外生產基地，推動「台灣加美國」新布局。

劉鏡清說明，美國占全球進口市場13.4%，意即美國之外的市場還有86.6%，政府希望引導廠商分散市場，進入全球。

此外，劉鏡清指出，政府也將推動非紅供應鏈，運用台灣尖端半導體的優勢，共同建立AI晶片產業鏈全球聯盟，並在其他策略性產業強化與夥伴國家的技術合作，藉由以大帶小方式，打造非紅供應鏈，掌握新商機。

AI 半導體 美國

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