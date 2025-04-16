E&A Summit 第二天登場 AI 應用與跨界創新成焦點

2025 Deloitte Ecosystems & Alliances Summit（簡稱 E&A Summit）16日邁入第二天，活動聚焦「人工智慧（AI）如何加速產業轉型與創新」。來自政府單位、企業界與國際策略夥伴的重量級專家齊聚一堂，深入探討 AI 技術在智慧政府、智慧金融、智慧製造等多元場景中的應用實例，協助企業掌握最新趨勢，提升數位競爭力。

現場同步舉行四場重點工作坊，由 Palo Alto、Salesforce、Splunk、叡揚資訊與勤業眾信聯手舉辦，議題涵蓋 AI 安全、Agentic AI、AI 實務應用等，讓與會者能透過實務操作與專業交流，深入掌握 AI 技術落地關鍵，激發企業轉型動能。

活動嘉賓陣容堅強，包括衛福部資訊處處長李建璋、華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章、叡揚資訊董事長張培鏞、高通台灣業務總監呂承翰、聯電資深副總吳宗賢、友達數位科技執行副總趙新民、中信銀行副總宋政隆、國泰金協理顏勝豪與凱基金控協理鄒政倫等，共同分享如何在各自產業中以 AI 創造價值，並提出具體的轉型策略，幫助台灣企業掌握 AI 新世代的契機。

在活動的討論中，多位產業領袖強調：「AI 的發展不再只是科技議題，而是影響營運效率、決策速度與顧客體驗的核心驅動力。」各界也一致認為，企業要成功導入 AI，除了技術之外，更需要跨領域的協作與策略夥伴支持，才能在瞬息萬變的市場中快速應對與創新。

除了實作導向的工作坊，論壇現場更著重產官學三方的對話與交流，期望透過不同角色的視角，帶動政策、技術與商業策略的整合，促進台灣產業在國際舞台上的競爭力。

勤業眾信強調，E&A Summit的舉辦目標不只是展示創新，更希望搭建一個聯盟生態系的平台，讓企業在數位浪潮中找到共創價值的新機會。

隨著生成式 AI、Agentic AI 等前沿技術持續演進，如何結合產業知識與實務場景進行應用，將成為企業轉型成敗的關鍵。透過此次高強度、多面向的交流活動，與會者獲得了豐富的知識與靈感，也為 AI 世代下的新商業模式奠定了堅實基礎。