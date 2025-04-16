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影／群創董座洪進揚：關稅暫緩實施 導致第2季急單湧入

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
群創光電董事長洪進揚（左）與總經理楊柱祥16日出席Touch Taiwan 2025系列展，秀出與子公司CarUX合作推出的智慧座艙解決方案。記者李珣瑛/攝影
群創光電董事長洪進揚（左）與總經理楊柱祥16日出席Touch Taiwan 2025系列展，秀出與子公司CarUX合作推出的智慧座艙解決方案。記者李珣瑛/攝影

群創（3481）董事長洪進揚16日表示，美國總統川普對等關稅宣布暫緩實施，造成原本暫停拉貨的客戶，轉向急拉訂單。讓第2季訂單超乎預期，待觀察是否影響第3季需求。

洪進揚今天出席Touch Taiwan 2025系列展接受媒體採訪時表示，群創光電直接出貨美國市場約占8%至10%；間接出貨約占10-15%。

他說，群創因應目前搶在高額關稅實施前的急單，已經比照新冠疫情期間的做法，每周檢討得盤點各上游零組件供應現況。

洪進揚坦言，目前關稅造成的影響還好。但是得密切關注未來的高關稅是否造成通膨，影響終端消費市場需求。

群創光電董事長洪進揚（左）與總經理楊柱祥16日出席Touch Taiwan 2025系列展。記者李珣瑛/攝影
群創光電董事長洪進揚（左）與總經理楊柱祥16日出席Touch Taiwan 2025系列展。記者李珣瑛/攝影

美國 群創 關稅

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