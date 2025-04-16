影／群創董座洪進揚：關稅暫緩實施 導致第2季急單湧入
群創（3481）董事長洪進揚16日表示，美國總統川普對等關稅宣布暫緩實施，造成原本暫停拉貨的客戶，轉向急拉訂單。讓第2季訂單超乎預期，待觀察是否影響第3季需求。
洪進揚今天出席Touch Taiwan 2025系列展接受媒體採訪時表示，群創光電直接出貨美國市場約占8%至10%；間接出貨約占10-15%。
他說，群創因應目前搶在高額關稅實施前的急單，已經比照新冠疫情期間的做法，每周檢討得盤點各上游零組件供應現況。
洪進揚坦言，目前關稅造成的影響還好。但是得密切關注未來的高關稅是否造成通膨，影響終端消費市場需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言