影／群創董座洪進揚：關稅暫緩實施 導致第2季急單湧入

群創（3481）董事長洪進揚16日表示，美國總統川普對等關稅宣布暫緩實施，造成原本暫停拉貨的客戶，轉向急拉訂單。讓第2季訂單超乎預期，待觀察是否影響第3季需求。

洪進揚今天出席Touch Taiwan 2025系列展接受媒體採訪時表示，群創光電直接出貨美國市場約占8%至10%；間接出貨約占10-15%。

他說，群創因應目前搶在高額關稅實施前的急單，已經比照新冠疫情期間的做法，每周檢討得盤點各上游零組件供應現況。