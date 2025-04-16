超微2小時閉門夜宴談什麼？ 蔡力行：聊合作、都很高興

晶片大廠超微（AMD）15日晚間在東方文華酒店宴請台廠夥伴，而作為晚宴主人公的蘇姿丰，也期盼透過這次機會，全面強化AMD與台鏈代工廠之間上下游的緊密聯繫，而晚宴從7點正式開始，直至9點半結束，而包括半導體設計廠聯發科（2454）執行長蔡力行、代工大廠緯創（3231）總經理陳建勳等企業代表，也都在歷經2個小時的閉門會議後，滿臉笑容的步出會場。而面對媒體詢問會場內的實際情形，蔡力行笑著透露，大家「都有聊得很高興（順利）。」

事實上，蘇姿丰15日晚間特地選在自己下榻的文華東方酒店，親自設宴款待供應鏈客戶以及上下游合作的企業夥伴，並有市場傳言指出，此次超微所邀請的名單涵蓋了整個AI供應鏈上下游，至少有超過80位的供應鏈伙伴受邀列席，這場關乎「AI伺服器」供應鏈未來發展方向的閉門會議，幾乎把整個台鏈中，與超微合作的企業夥伴，全都找到現場，而會場外也設有簽到桌，並以英文字母A-Z清楚的為夥伴進行明確排序，而面對外界最關注的「關稅問題」，蔡力行則坦言，今日沒什麼談到關稅，主要都是以雙方如何加深合作為主。

事實上，蘇姿丰今晚進場前，也向媒體透露，自己已有跟美國政府進行商議，而面對該如何因應美國即將祭出的半導體關稅，團隊也將持續監控著全球市場的緊張情勢，而AMD作為一家全球性的大企業，不僅客戶遍布全球，也早已建立起一個強大的上下游供應鏈網絡。面對關稅問題，她強調，美國製造對AMD來說，仍是優先選項，自己也已跟美國政府商談過，目前正在討論長期的製造策略，以確保持續支持客戶需求。

有關近期市場不斷討論的關稅議題，蘇姿丰指出，公司正與美國政府及客戶持續深入溝通，自己也深刻的認知到「半導體供應鏈」的複雜性，事實上，團隊在全球半導體經濟產業市場當中，也持續扮演著至關重要的角色，而AMD作為一家起家的重要半導體公司，團隊也發自內心的希望能夠支持美國政府，並增加本土製造的投入。而蘇姿丰從14日抵台以來，接連與多家企業夥伴進行會面，而她也透露、自己將於16日結束訪台行程，下一站將搭機前往日本。