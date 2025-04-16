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各家盤算都為伺服器產能

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

代工廠憂心美國川普政府關稅政策，將為營運增添更多不確定性，川普上任以來，各大代工廠相繼部署重兵，前往美國建立製造產能，鴻海（2317）、廣達、緯創、仁寶等代工廠赴美投資不約而同都是為了伺服器，對於建立出貨量體更龐大的美國本土筆電產能興趣缺缺。

業界分析，代工廠美國布局鎖定伺服器，主因筆電組裝是勞力密集產線，涉及較多精密手工操作，生產鏈又極為複雜，可謂「牽一髮而動全身」，供應鏈並非一時半刻就能遷移，美國人力短缺問題嚴重、勞動成本普遍較高，對於毛利較低的筆電組裝業者來說，壓力也將更大，遑論將毛利率更低的蘋果iPhone等手機組裝產業鏈遷往美國。

伺服器生產較容易移轉至美國，一大因素就是伺服器產品屬於企業級設備，具備高附加價值、毛利較高，代工廠遇上關稅，增加的成本較容易轉嫁給客戶。

另一方面，伺服器組裝和生產更依賴自動化產線和先進設備，許多流程已經高度自動化，包括透過自動化裝配線進行電路板安裝、自動化測試伺服器等，對低成本勞動力的依賴程度不如筆電與手機。從市場角度來看，伺服器主要買家多為美商，代工廠將生產基地設在美國，可快速因應客戶需求，同時縮短供應鏈。

伺服器 美國

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