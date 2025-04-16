快訊

罷綠團體連日遭查 檢調辦藍不辦綠疑慮增

相對論／相交半世紀…吳念真：要離部長遠一點 小野：終於能買新皮鞋

超微計畫出售組裝廠 代工廠跨海 動起併購腦筋

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者吳凱中林薏茹／綜合報導
晶片大廠超微將出售旗下美國AI伺服器組裝廠。路透
晶片大廠超微將出售旗下美國AI伺服器組裝廠。路透

美國總統川普揮舞「關（稅）」刀，科技業者積極強化美國製造量能，晶片大廠超微將出售旗下美國AI伺服器組裝廠，傳台廠仁寶（2324）、緯穎有意爭取收購，美國電子業者Jabil也想搶親。

台灣大型代工廠對美國製造布局積極推進，AI晶片龍頭輝達已宣布攜手供應鏈，在美國生產價值高達5,000億美元AI基礎建設。業界認為，美國政府築起關稅壁壘，台廠積極參與併購案競標，若順利奪標，可直接取得現成產能，加速擴大在美製造量能，此次超微伺服器組裝廠花落誰家，將進一步牽動伺服器代工廠「美國製造」版圖。

伺服器業者爭搶併購美國工廠
伺服器業者爭搶併購美國工廠

彭博資訊報導，超微已要求有意願的買家未來幾天內提交新報價，希望本季底前敲定交易。估計這項出售案交易價格可能落在30億至40億美元間，先前英業達與和碩原本有意參與競標，但現在已退出競爭。

仁寶、緯穎仍積極尋求收購美國伺服器組裝產能。緯穎今年2月首度宣布前往美國德州購置廠房，設立伺服器生產據點。仁寶目前在美產能主要因應車電需求，但積極衝刺AI伺服器事業。仁寶先前透露，大部分AI伺服器需求都來自美國，考慮在北美新設伺服器生產基地，德州電力基礎設施完善，為首選地點之一。

超微3月底以49億美元完成收購ZT，取得伺服器組裝廠和1,500名人力，但策略轉向，出售製造事業避免和客戶競爭。這次超微擬出售的美國AI伺服器組裝廠，就是因當時收購ZT而一併取得。

外傳退出超微伺服器組裝廠收購案競標，和碩、英業達昨（15）日均不評論。和碩日前指出，目前伺服器生產在台灣及墨西哥，要獲取更大的生意機會，還是要有些資本支出用在北美製造。

伺服器 美國 超微

延伸閱讀

陸通緝三名美國國安局黑客

華爾街日報：美國下一輪優先與英澳日韓印 磋商貿易協議

本田汽車重建供應鏈 目標9成售美汽車在地生產

美國關稅措施反覆 印尼台商憂不確定性「不敢接大單」

相關新聞

蘇姿丰：台積美國新廠 AMD已投片

地緣政治與美國關稅議題引發各界熱議，超微（ＡＭＤ）執行長蘇姿丰昨天表示，超微是美國公司，美國製造當然是關鍵優先事項。不過...

美關稅政策開便門…大摩上調蘋果產量 台鏈旺

美國關稅政策朝令夕改，摩根士丹利（大摩）在最新出具的「大中華科技硬體產業」報告中指出，隨關稅戰不確定性陰霾籠罩，供應鏈紛...

Google與倍速羅得簽署協議 在台採購地熱發電 亞太區首例

Google昨（15）日宣布，與倍速羅得公司（Baseload Capital）簽署台灣第一個企業地熱購電協議，推動這項...

超微釋單 台積先進製程熱轉 伺服器處理器已在亞利桑那廠投片

台積電台美兩地先進製程又有大單報到。全球CPU二哥暨AI晶片大廠超微昨（15）日宣布，旗下第五代EPYC伺服器處理器已在...

超微美國製造 擺在優先事項

地緣政治與美國關稅議題引發各界熱議，超微執行長蘇姿丰昨（15）日表示，超微是美國公司，美國製造當然是關鍵優先事項。

超微蘇姿丰唱旺AI後市 協力廠振奮

超微執行長蘇姿丰昨（15）日表示，超微持續衝刺AI布局，正在著手推出下一代AI晶片MI350系列，預計6月會有更多相關訊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。