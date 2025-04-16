超微計畫出售組裝廠 代工廠跨海 動起併購腦筋

美國總統川普揮舞「關（稅）」刀，科技業者積極強化美國製造量能，晶片大廠超微將出售旗下美國AI伺服器組裝廠，傳台廠仁寶（2324）、緯穎有意爭取收購，美國電子業者Jabil也想搶親。

台灣大型代工廠對美國製造布局積極推進，AI晶片龍頭輝達已宣布攜手供應鏈，在美國生產價值高達5,000億美元AI基礎建設。業界認為，美國政府築起關稅壁壘，台廠積極參與併購案競標，若順利奪標，可直接取得現成產能，加速擴大在美製造量能，此次超微伺服器組裝廠花落誰家，將進一步牽動伺服器代工廠「美國製造」版圖。

伺服器業者爭搶併購美國工廠

彭博資訊報導，超微已要求有意願的買家未來幾天內提交新報價，希望本季底前敲定交易。估計這項出售案交易價格可能落在30億至40億美元間，先前英業達與和碩原本有意參與競標，但現在已退出競爭。

仁寶、緯穎仍積極尋求收購美國伺服器組裝產能。緯穎今年2月首度宣布前往美國德州購置廠房，設立伺服器生產據點。仁寶目前在美產能主要因應車電需求，但積極衝刺AI伺服器事業。仁寶先前透露，大部分AI伺服器需求都來自美國，考慮在北美新設伺服器生產基地，德州電力基礎設施完善，為首選地點之一。

超微3月底以49億美元完成收購ZT，取得伺服器組裝廠和1,500名人力，但策略轉向，出售製造事業避免和客戶競爭。這次超微擬出售的美國AI伺服器組裝廠，就是因當時收購ZT而一併取得。

外傳退出超微伺服器組裝廠收購案競標，和碩、英業達昨（15）日均不評論。和碩日前指出，目前伺服器生產在台灣及墨西哥，要獲取更大的生意機會，還是要有些資本支出用在北美製造。