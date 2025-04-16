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超微美國製造 擺在優先事項

經濟日報／ 記者吳康瑋鐘惠玲／台北報導

地緣政治與美國關稅議題引發各界熱議，超微執行長蘇姿丰昨（15）日表示，超微是美國公司，美國製造當然是關鍵優先事項。

不過，台灣供應鏈也很重要，她已與美國政府討論過超微製造和研發策略，超微也會與所有夥伴探討長期製造策略及短期措施，以應對不確定性。

蘇姿丰並於昨日晚間宴請台灣供應鏈與生態系合作夥伴，英業達（2356）董事長葉力誠與總經理蔡枝安、緯創總經理陳建勳、仁寶董事長陳瑞聰、台達電董事長鄭平、和碩共同執行長鄭光志、神通董事長苗豐強、鴻海旗下工業富聯（FII）董事長鄭弘孟、群聯執行長潘健成等都是座上賓。

蘇姿丰透露，這次訪台與很多客戶、生態系及供應鏈合作夥伴商談，台灣夥伴對於超微來說很重要。該公司還有很多新的計畫，半導體供應鏈非常複雜，有很多步驟。對超微而言，希望能擁有具備韌性的供應鏈。台灣依然是其供應鏈中非常重要的一部分，同時美國供應鏈也將發揮重要作用，該公司正擴大相關布局，這包括與台積電及其他夥伴的合作。

談到近期美國關稅政策議題，蘇姿丰指出，正留心注意關稅議題相關情形，半導體對全球舉足輕重，每個政府都在思考自己的政策。超微身為一家美國公司，當然希望支持美國政府，美國製造是其優先考慮的選項，但同時該公司也是一家全球性企業，擁有全球供應鏈。

美國 董事長 超微

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