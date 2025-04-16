超微蘇姿丰唱旺AI後市 協力廠振奮

超微執行長蘇姿丰昨（15）日表示，超微持續衝刺AI布局，正在著手推出下一代AI晶片MI350系列，預計6月會有更多相關訊息公布。

超微的布局重點集中在三件事上，包括高速運算（HPC），以及建立優異的合作關係，其中台積電是核心，還有關鍵的小晶片技術。

蘇姿丰認為，AI市場會非常巨大，預計在未來三、四年內市場規模將達到5,000億美元。蘇姿丰看好AI發展，並宣示超微強攻AI決心，法人認為，將帶旺台積電（2330）、健策、群聯等相關協力廠後市。

蘇姿丰昨日擔綱台大椰林講座創智系列演講，講題為「AMD轉型AI領導者」，並給予台大學生諸多的建議，包括教育依然很重要，並且鼓勵大家都學習、使用並了解AI，還要懷抱企圖心。

蘇姿丰表示，她的背景是電子工程與科學，專長是半導體裝置，但所有公司最重要的事情，就是要在發展起點思考未來期望的樣貌。她認為，超微的專長是高速運算，對科技業者而言，最重點的是要有長期策略，現在高效運算是在資料中心的核心。

超微去年已公布到2026年的AI加速器發展藍圖，MI350系列加速器原本規畫於今年下半年推出，如今時程已提前至今年中，將採用新一代CDNA 4架構與3奈米製程生產。另外，2026年該公司還將推出MI400系列產品。