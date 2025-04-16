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超微釋單 台積先進製程熱轉 伺服器處理器已在亞利桑那廠投片

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
超微執行長蘇姿丰。聯合報系資料照
超微執行長蘇姿丰。聯合報系資料照

台積電（2330）台美兩地先進製程又有大單報到。全球CPU二哥暨AI晶片大廠超微昨（15）日宣布，旗下第五代EPYC伺服器處理器已在台積電美國新廠投片，明年推出的第六代產品將推進至台積電2奈米生產，是台積電2奈米首家高速運算（HPC）客戶。

此前，輝達甫宣布結合台積電美國新廠與鴻海等台廠，打造「AI伺服器美國生產一條龍」，如今超微也宣布加入台積電美國新廠客戶行列，顯示川普政府「美國製造」政策下，全球主要半導體廠都搶著在台積電美國新廠投片，挹注台積電美國新廠訂單動能源源不絕。

超微與台積電合作近況
超微與台積電合作近況

隨著大客戶持續推進2奈米以下先進製程合作，初期在台灣生產，後續也可望在台積電美國新廠持續擴建導入2奈米以下製程技術後，將台灣經驗複製至美國，擴大「美國製造」量能。

超微執行長蘇姿丰近期抵台，昨日擔綱台大椰林講座創智系列演講，講題為「AMD轉型AI領導者」。超微在蘇姿丰現身前，發布與台積電最新合作的消息。

蘇姿丰昨日演講前受訪透露，14日已先到新竹拜訪包括台積電在內的合作夥伴，感謝台積電董事長魏哲家與其團隊的努力，超微第一款在台積電美國亞利桑那州新廠生產的產品，是第五代EPYC伺服器處理器，進展順利。

媒體詢問超微後續是否會有更多產品在美國製造，蘇姿丰回應，從供應鏈的角度來看，台灣對該公司來說非常重要，而超微在美國也剛完成對ZT系統的收購案，後者也是領先的AI伺服器供應鏈，期望後續能為ZT製造業務找到戰略合作夥伴。超微從晶片與伺服器兩方面都正擴大在美國的量能。

蘇姿丰並提到，超微首款2奈米製程晶片、明年將推出的第六代EPYC伺服器處理器「Venice」在台積電2奈米進度良好。超微強調，Venice是業界首款完成設計定案，並採用台積電2奈米製程技術的HPC產品。

外界預期，接下來Venice應該會在台積電台灣廠區逐步準備量產。超微搶得2奈米製程HPC晶片頭香，展現出積極搶占資料中心應用市場的企圖心。

蘇姿丰強調，台積電多年來一直是超微重要的合作夥伴，持續攜手推出領先業界的產品，突破高速運算的極限。超微身為台積電2奈米製程以及其亞利桑那州新廠的首家HPC客戶，展現雙方緊密合作，共同推動創新並提供先進技術，為未來運算挹注動能。

魏哲家則表示，透過合作，正在推動顯著的技術擴展，為高速運算晶片帶來更卓越的效能、功耗效率和良率。期待持續與超微密切合作，共同開創運算的新世代。


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