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Google與倍速羅得簽署協議 在台採購地熱發電 亞太區首例

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
Google宣布，與倍速羅得公司簽署台灣第一個企業地熱購電協議。（美聯社）
Google宣布，與倍速羅得公司簽署台灣第一個企業地熱購電協議。（美聯社）

Google昨（15）日宣布，與倍速羅得公司（Baseload Capital）簽署台灣第一個企業地熱購電協議，推動這項全天候潔淨能源在亞太區和全世界的發展；Google也是首度在亞太區採購地熱，未來希望將此模式推展到日本、印尼等地區。

Google全球先進潔淨技術商業資深協理Michelle Chang、Google亞太區能源基礎設施資深協理蕭義俊在官方部落格公布此消息。Google在2019年簽署在台灣第一個再生能源購電協議，並持續增加額度，去年更在台灣投資建立1GW（10億瓦）的太陽能開發合作計畫。Google表示，持續努力加速潔淨能源的發展，以滿足在地資料中心和辦公室的電力需求 。

Google昨天宣布簽訂亞太區與台灣第一件企業地熱能源購電協議，根據協議，最初的計畫會由台灣倍速羅得公司開發，將為電網增加10MW（百萬瓦）全天候運作（always on）的電力，助益台灣的地熱市場發展，可以無碳電力支持Google在台灣的資料中心與營運。

Google也將投資倍速羅得公司並長期合作。未來希望在日本和印尼等亞太區市場，以及全球其他Google有用電需求的地區，複製引進這些初期計畫。

根據台灣倍速羅得官網資料，該公司是台灣唯一且第一家國際型地熱能源開發公司，母公司2017年在瑞典成立，在全球各地投資與開發地熱專案與發電廠，最有名的投資者是由微軟創辦人比爾蓋茲創立、專門投資氣候變遷以及能源突破技術的Breakthrough Energy Ventures，目前在全球五個地方設有子公司。台灣倍速羅得的地熱案場包括台東紅葉、南投廬山，並有規劃中的第三個專案。

Google指出，2019年起台灣倍速羅得公司一直積極探勘地熱資源，與在地社區密切互動，並積極協同台灣政府，以改善地熱能源的法規及許可程序。Google對這些地熱計畫的支持，有助建立台灣的人才、專業知識、供應鏈還有基礎設施，以利降低未來計畫的成本，並且加速地熱能源的部署。

看好相關計畫有助實現台灣政府的願景，特別是其設定「2050年達成6GW地熱規模」的目標。

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