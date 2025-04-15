精誠、零壹、電信三雄扮先鋒

賴總統昨（15）日高喊打造「台灣資安國家隊」，精誠（6214）、零壹等系統整合廠扮演開路先鋒，電信三雄中華電信、台灣大、遠傳也是要角，「台灣資安國家隊」第一梯隊儼然成形。

精誠近年積極衝刺資安布局，3月宣布與全球資安軟體大廠Palo Alto Networks深化戰略合作，攜手整合先進資安技術，打造AI智能資安戰情中心，未來更將進一步擴大服務版圖至東南亞與日本市場。

零壹目前主要營收來自網路及資安，營收貢獻比重高達47％，目前在資訊安全解決方案布建完整。零壹認為，面對日益複雜的網路威脅，AI與資安已成為未來企業IT資本支出重點，並將積極透過策略性投資與結盟，強化集團布局。

電信三雄也積極投入資安，AI科技成標配。本土電信龍頭中華電信攜手旗下子公司中華資安國際前進台灣資安大會，以「把駭客變不見的資安魔法」為主題，以創新技術結合後量子密碼技術、AI反詐技術與零信任架構，並首度展示結合AI賦能的網域守衛服務等。

台灣大哥大以「企業反詐防駭 即刻行動」為主題，前進台灣資安大會，推出八大資安產品服務包含資產盤點服務、多因子認證服務、SOC監控託管服務、EASM曝險評估服務、多層次DDoS防禦服務、社交工程演練、等，協助企業客戶導入AI資安方案。

遠傳攜手子公司數聯資安，以「資安防線升級 AI Agent引領未來」為題參展，展示SOC x AI Agent聯防監控服務在內的五大資安解決方案。